Живые леопарды, исчезающие кораллы и царский рубль: самые необычные вещи, с которыми туристов ловили на таможне в Новосибирске

Иногда даже таможенники удивляются тому, что везут с собой туристы. Фото: Иван МАКЕЕВ, Сибирское таможенное управление

Что только не пытаются провезти в своих чемоданах туристы, возвращаясь из путешествий! Таможенники почти каждый день останавливают таких пассажиров в аэропорту и на поездах и уже многое повидали, но порой удивляются даже они. Ведь в багаж чего только не кладут - даже живых существ.

Цирк без коней, но с удавами и леопардами

В 2018 году житель Искитима пытался попасть в Казахстан с целым зоопарком. В полуприцепе он вез питона, двух императорских удавов, трех попугаев ара, трех леопардов, пуму и нескольких собак.

Цирк с леопардами и удавами так и не доехал до Казахстана. Фото: Иван МАКЕЕВ

Циркач хотел дать в соседней республике гастроли, но только не получил разрешение на вывоз животных. Причем о правилах прекрасно знал, но подумал: а зачем тратить время и деньги на документы? В итоге за свой проступок ему пришлось отвечать перед судом.

Птичек жалко…

В 2017 году другой сибиряк из Алтайского края тоже попался с живой контрабандой. Он пытался увезти из Вьетнама 24 птиц для своей фермы, только вообще не стал заморачиваться: засунул их в коробочки с дырками, положил в сумки, часть сдал в багаж, а остальных пронес в салон как ручную кладь. Про то, что надо похлопотать с документами, пассажир тоже знал, но надеялся, что на таможне все прокатит.

Одна из птичек погибла во время перелета. Фото: Сибирское таможенное управление

Бедные птицы от такого перелета, конечно, сошли с ума. Одна из них даже погибла. На таможне в Толмачево злоумышленника задержали. Птиц отправили к ветеринару, а по факту их перевозки возбудили административное дело.

Рогатая посылка

Необычную черепушку отправили на экспертизу. Фото: Сибирское таможенное управление

Кто-то пытается провезти живых зверей, а кто-то - мертвых. Точнее, то, что от них осталось. В августе 2023 года гражданин Узбекистана пытался увезти на родину рогатый череп с Алтая. Только мужчина не знал, что сувенир надо задекларировать. Таможенники отправили находку из чемодана на экспертизу.

Редкости с заморских пляжей

После отпуска хочется забрать с собой «кусочек моря» на память. Но оказывается, что не все, что лежит на песке и растет в море, можно положить в чемодан, чтобы не нарваться на крупный штраф.

Кораллы запрещено вывозить из многих стран. Фото: Сибирское таможенное управление

В 2023 году задержали сразу двух сибиряков, отдыхавших в Арабских Эмиратах. В марте житель Новокузнецка летел домой через Новосибирск с 23 кораллами исчезающего вида. А в июле с ними же попалась девушка - и тоже из Новокузнецка. Только ни один, ни другая не знали, что за такие «сувениры» придется нести ответственность.

Богатство ушедших веков

Обычно через границу пытаются провезти валюту крупными партиями. А вот одна гражданка Таджикистана пыталась, наоборот, провезти рубли. Только не современные, а еще времен Российской империи. В аэропорту Толмачево у нее изъяли 1 рубль образца 1898 года и 3 рубля образца 1905 года.

Старинные деньги без декларации перевезти нельзя. Фото: Сибирское таможенное управление

Женщина утверждала, что деньги ей достались по наследству. Но не знала, что если купюры выпущены более 50 лет назад, то считаются культурной ценностью. Да и вывозить старинные ассигнации в Таджикистан запрещено, ведь он не входит в Евразийский экономический союз. Пришлось платить штраф.

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