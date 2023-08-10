«Единая Россия» и волонтеры участвуют в подготовке детей к новому учебному году

В Новосибирской области пункты сбора школьных принадлежностей открыты во всех местных отделениях партии, общественной приемной. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России» ER.ru, организовано более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребенка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах - через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

- Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной помощи, - рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах.

Координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Новосибирской области директор Новосибирского педколледжа № 1 имени А. С. Макаренко Мария Жафярова рассказала, что в Новосибирской области в акции участвуют депутаты всех уровней, предприниматели и неравнодушные жители региона. Пункты сбора школьных принадлежностей открыты во всех местных отделениях партии, общественной приемной. Общими усилиями формируются канцелярские наборы для ребят из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, детей-инвалидов и детей участников СВО. До 1 сентября каждый получит ранец с необходимым ученическим набором. Депутаты уже навещают семьи на своих округах. Родители отмечают, что такая поддержка важна. Собрать ребенка в школу - занятие не из дешевых.

Канцелярские наборы получат ребята из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, дети-инвалиды и дети участников СВО. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По поручению секретаря реготделения губернатора Андрея Травникова также было принято решение поддержать первоклассников Беловодского района ЛНР. Этот район - подшефный Новосибирской области. Совместно с министерством образования региона в Беловодск передали 140 рюкзаков разного цвета - для мальчиков и девочек. В каждом ранце - альбом, цветная бумага, карандаши, краски, кисти, тетради. Также для детей сделали шаблоны расписания уроков с видом Новосибирска.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек. Кроме того, партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября - оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.