В Новосибирске открылась выставка «…СПОРТ УТВЕРЖДАЕТ ЖИЗНЬ…»

Выставка пришлась по душе сибирякам. Фото: движение общественной поддержки «Сделай выбор».

В Новосибирске, в Белой галерее Центра культуры и отдыха «Победа» открылась выставка «…СПОРТ УТВЕРЖДАЕТ ЖИЗНЬ…» Она подготовлена Движением широкой общественной поддержки «Сделай выбор» ко Дню физкультурника.

Главная цель выставки - показать, насколько разнообразна и насыщена событиями спортивная жизнь Новосибирской области.

В объективы профессиональных репортеров и любителей из движения «Сделай выбор» попали наши земляки: физкультурники, начинающие спортсмены и титулованные атлеты-обладатели самых престижных титулов и наград мирового спорта. Глядя на эти фотографии можно понять и пережить те же эмоции, которые переживали наши спортсмены. Например, на одной из фотографий авторства Бориса Волкова запечатлен момент триумфа новосибирских биатлонистов Александра Тропникова и Анатолия Ждановича, выигравших чемпионат мира в командной гонке в 1992 году, в Новосибирске.

В своем приветствии руководитель Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», сенатор Российской Федерации, Герой Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин отметил, что на открытии выставки присутствуют представители разных видов спорта - художественной гимнастики, биатлона, спортивной гимнастики, вольной и греко-римской борьбы, фигурного катания.

Александр Карелин посетил выставку. Фото: движение общественной поддержки «Сделай выбор».

«Вспомню слова, сказанные однажды Владимиром Павловичем Дубровским о том, что важнее: скоротечность красоты приема или выполнения какого-то спортивного элемента, или фиксация этой скоротечности? И то, и другое важно!», - подчеркнул Александр Карелин.

Как считает один из авторов представленных работ, известный фотограф Владимир Дубровский, открывшаяся фотовыставка - уникальное событие в спортивной и фотографической жизни города. «Собрали коллекцию и видов спорта, и людей, которые заняты съемкой этих видов спорта. Это крайне интересное событие, и имеет смысл сделать его регулярным», - отметил Владимир Дубровский.

Знаменитый новосибирский биатлонист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Александр Тропников отдельно обратился к юным спортсменам, которые стали гостями выставки.

«Ставьте перед собой задачи, которые для других могут показаться безумными: сразу ставьте высокую цель - стать олимпийским победителем. Вам поможет в жизни кто-то свыше, обязательно поможет тренер, и не будет мыслей, которые будут уводить вас в сторону. Поэтому говорите: я хочу быть олимпийским победителем, и вы обязательно им станете», - отметил Александр Тропников.

В планах организаторов сделать выставку передвижной. А пока в течение месяца она будет работать в «Победе», каждый день с 12 часов в свободном доступе.