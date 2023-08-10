В Новосибирске прошли встречи актива движения «Сделай выбор»

Встреча прошла в киноцентре «Победа». Фото: движение общественной поддержки «Сделай выбор».

В Новосибирске, в киноцентре «Победа» в течение трех дней проходили встречи актива Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» из Новосибирска и муниципалитетов области.

Движение «Сделай выбор» - объединение людей с активной гражданской позицией, обладающих подтверждённым опытом успехов деятельности в профессиональной и общественной сферах. Участие в работе движения дает возможность поделиться своими идеями и обменяться практиками, познакомиться с теми, кто инициативен, способен предлагать новые проекты и воплощать задуманное в жизнь.

Как отметил, подводя итоги работы, руководитель Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», сенатор Российской Федерации, Герой Российской Федерации Александр Карелин, участниками состоявшегося форума стали очень разные люди, из районов Новосибирска и муниципалитетов, у каждого из которых своя специфика. Были эксперты 42-х дискуссионных площадок, только что состоявшихся в городе, с уже наработанными проектами и новыми форматами реализации общественных инициатив.

«Самое главное, что все чувствуют солидарность и подтвердили свое намерение вместе готовить Андрея Александровича Травникова к сложному экзамену, который ему предстоит в дни голосования. Экзамены нужно сдавать, потому что они дисциплинируют. Это и возможность ответить на вопросы, услышать ожидания людей и включить их в программу действий на предстоящий период», - отметил Александр Карелин.

Александр Карелин высоко оценил работу участников движения. Фото: движение общественной поддержки «Сделай выбор».

Один из показательных проектов движения «Сделай выбор» называется «Со мной регион успешнее». Проект поддержан Правительством Новосибирской области, которое оказывает грантовую поддержку на реализацию общественно значимых инициатив граждан. Тематика проектов широка: благоустройство придомовых территорий, организация спортивных площадок, создание музеев, библиотек, производство видеофильмов, детских творческих объединений, поддержка театральных студий, кружков по интересам и многое другое.

Как рассказал участник движения «Сделай выбор», учредитель бюро в сфере креативных индустрий «Культурный город» Артём Свиряков, с середины сентября стартует новый этап конкурса «Со мной регион успешнее» и сумма поддержки на один проект увеличится с 50 до 100 тысяч рублей.

«Теперь для того, чтобы реализовать свою инициативу не нужно сразу открывать НКО. Любой человек, без статуса юрлица может принять участие в конкурсе общественных стартапов, воплотить в жизнь свою инициативу, попробовать свои силы в проектировании. И если эта сфера действительно будет интересна человеку, он сможет дальше ей заниматься», - отметил Артём Свиряков.

Для того, чтобы таких проектов было больше, а их качество выше, при Движении широкой общественной поддержки «Сделай выбор» открывается «Школа стартапов». Она начинает свою работу со следующей недели: 15 августа в 18.00 на втором этаже киноцентра «Победа» состоится первая лекция по социокультурному проектированию для всех желающих.

Напомним, что в числе зарегистрированных избиркомом кандидатов также депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП).

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области состоится 8, 9 и 10 сентября. Впервые у избирателей будет возможность воспользоваться возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в ДЭГ можно по 4 сентября 2023 года на сайте электронного голосования vybory.gov.ru или на Госуслугах в разделе «Мои выборы».