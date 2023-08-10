«Сказала, будет искать ей новых хозяев»: у сибирячки загадочно пропала собака, которую выбросил бывший муж

Женщина не может найти свою питомицу. Фото: Предоставлено Любовью Захаровой

Сибирячка Любовь Захарова, хозяйка спаниеля Уэнздей, уже две недели не может вернуть себе собаку. После развода с мужем Любовь временно переехала на съемную квартиру, чтобы жить там до сентября, а потом переехать с детьми в новый дом. Арендодательница поставила условие: никаких собак. Женщина договорилась с бывшим супругом, что он месяц подержит спаниеля у себя. А потом наткнулась в соцсетях на пост про «потеряшку» в песочнице - и узнала свою питомицу. Вот только собаку успели забрать волонтеры и отдать другой хозяйке, которая категорически отказывается возвращать ее прежней владелице.

Нам удалось пообщаться с Любовью. Уэнздей она завела уже после того, как развелась. После развода у нее в собственности осталась половина частного дома, еще часть жилья записана на мужа. Но вскоре муж вернулся домой - не сложилось с новой пассией. Так бывшие супруги и жили под одной крышей и никак не ладили, продолжали ссориться. Любовь решила съезжать.

- Я не так давно съехала с детьми на съемную квартиру, но собак там держать нельзя. Задерживаться не планировала - в сентябре мне должны сдать дом в аренду. Уэнздей привыкла жить именно в большом доме, а не в квартире, поэтому я попросила бывшего мужа присмотреть за ней. Он согласился, - рассказала Любовь КП-Новосибирск.

Однако и месяца не прошло, как спаниель оказался на улице. Почему бывший супруг ее выбросил, женщина до сих пор не понимает.

Уэнздей потерялась почти две недели назад. Фото: Предоставлено Любовью Захаровой

- Она его любила, да и он не обижал ее, очень хорошо к ней относился. Видимо, от бессилия, что я не возвращаюсь и детей забрала, он выкинул ее назло мне, - рассуждает сибирячка.

28 июля в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» появился пост, что на улице Героев Революции дети нашли черного спаниеля. Ребята говорили, что собаку выкинули, оставили одну в песочнице. Хозяйка обнаружила пост спустя два дня после публикации, но Уэнздей уже успели забрать.

- Собаку забрала некая Ольга из Дзержинского района. Я с ней списалась, все рассказала, попросила вернуть. Но Ольга ответила, что будет искать ей новый дом и хозяев. Я обалдела. Потом она меня заблокировала. Я до сих пор не могу найти собаку, - говорит Любовь.

Женщина предоставила переписку с Ольгой, которая, к слову, уже удалила свою страницу из соцсетей. Та предъявила ей претензии, мол, собака в запущенном виде. А потом заявила, что уже не держит Уэнздей у себя и не знает, где она.

Впрочем, вскоре Любови стали приходить сообщения о том, что ее питомицу передали в один из новосибирских приютов. Однако там КП-Новосибирск заявили, что такой собаки к ним никогда не поступало.

Любовь подала заявление в полицию - на бывшего мужа и на Ольгу. КП-Новосибирск также направила официальный запрос в региональное ГУ МВД.

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