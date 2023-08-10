«Пока скорая стояла в пробке, его откачивали прохожие»: велосипедист умер, не дождавшись приезда медиков

Скорая приехала на вызов не сразу. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске умер пенсионер, не дождавшийся приезда скорой помощи. ЧП произошло днем 9 августа около рынка «Левобережный».

- Мужчине на вид лет 60. Он ехал на велосипеде и резко упал. Покупатели, которые были рядом, вызвали скорую и сами пытались оказать первую помощь. Делали ему массаж сердца, искусственное дыхание. Мужчина был жив полчаса. Приезда скорой не дождался, - рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей ЧП, скорая приехала примерно спустя час после вызова. Но уже было поздно. Все, что сделали в итоге врачи — это накрыли тело умершего тканью.

- Когда я вызвала скорую, мне оператор ответила: «Не вам же плохо». Когда позвонила во второй раз узнать через сколько приедет скорая, мне ответили: «Нет свободных бригад. Когда освободятся тогда и приедут». Когда скорая приехала, мужчина уже весь был в трупных пятнах, - пишет очевидица Мария.

Минздрав Новосибирской области оперативно ответил на обвинения. Но их позиция — скорая задержалась не на час.

- С момента передачи вызова ближайшей бригаде скорой помощи до момента прибытия прошло 25 минут. Машина при этом находилась всего в 6 километрах от места вызова. Из-за пробки на Сибиряков-Гвардейцев, где идет ремонт дороги, путь занял в 4 раза больше времени, чем обычно, несмотря на включённый спецсигнал и проблесковые маячки, - сообщили в региональном минздраве.

Родные умершего пенсионера сейчас в глубоком шоке. В семье собирались отмечать праздник, а теперь готовятся к похоронам:

- Дело в том, что у него сегодня, 10 августа, дочку из роддома выписывают. И радость, и горе одновременно, - рассказали КП-Новосибирск родные мужчины.

Главный врач ГБУЗ НСО «ССМП» Александр Балабушевич оперативно прокомментировать инцидент со скорой помощью не смог.

- Напишите письменный запрос, и мы вам ответим, — пообещал он.

КП-Новосибирск направила письменный запрос, чтобы узнать, в какой норматив должна укладываться скорая по экстренным вызовам (ранее в минздраве называли — 20 минут) и будет ли проведена служебная проверка по данной истории. Возникает вопрос и к диспетчеру, сразу ли она отнесла данный вызов к экстренному. Ответ минздрава мы опубликуем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратились за комментарием к медицинскому юристу Евгению Павлову. Он советует, что надо сделать родственникам умершего:

- Нужно установить причинно-следственную связь между поздним приездом скорой и смертью мужчины. Кроме вскрытия в морге родственники должны еще сделать судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет показать, можно было еще спасти мужчину или нет. Ну и нужно понять, что вообще произошло. Если тромб оторвался, то скорая, даже если приедет за 5 минут, ничего не сделает. Если это был инфаркт, и его могли спасти, то уже другой вопрос. Но, скорее всего, уголовной составляющей в этой истории нет. Но при этом родственники могут взыскать моральный вред со скорой помощи за долгий выезд. Если бы они приехали и не оказали помощь, это была бы халатность. А тут они ехали и приехали уже к трупу. Ну и еще вопрос, почему другую скорую не организовали, если эти стояли в пробке? Много вопросов. В гражданском деле все это можно разобрать.

КСТАТИ

Не первый раз жители Новосибирской области жалуются на оперативность скорой помощи. Недавно КП-Новосибирск рассказывала о том, как пикник на даче чуть не закончился смертью человека. 68-летний пенсионер подавился шашлыком. Скорая могла бы приехать быстрее, но навигатор подвел. Он повел медиков длинной дорогой и в итоге они уехали не туда. К счастью, пострадавшего спас сосед, сейчас пенсионер находится в больнице.

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