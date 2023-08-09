«Так и скажите, что денег зажали!»: как я отказался платить за поверку счетчиков и вывел из себя мошенников

Нечестный сантехник остался без оплаты. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Пора делать поверку счетчиков, - объявила жена. – Вызывай мастера.

Процедура, от которой не отвертишься. По закону, счетчики воды – и горячей, и холодной – с годами стареют. А значит, должен прийти специалист, потыкать нужной штуковиной и вынести вердикт. Циферблат работает честно? Тогда мастер благословит: выпишет бумагу с печатью, а ваш прибор занесет во всероссийскую базу. Называется – «Аршин». В ней – все добросовестные счетчики, у которых не вышел срок.

Если ж прибор стал сбиваться, тогда извините – считайте, что потребляете воду бесконтрольно. Тогда брать с вас будут по невыгодному тарифу. Словно, и нет у вас счетчика вовсе. Либо меняйте на новый.

«ВАМ ПОВЕЗЛО!»

Открываю в интернете поиск, вбиваю «поверка счетчика». Предложений – уйма, что киосков с шаурмой на городской улице. Выбираю самый бюджетный вариант и видимо это первый признак ловушки: с двумя счетчиками обещают разобраться за 700 рублей. И готовы выехать - прям завтра.

- В какое время вам удобно? – любезно уточняет женщина и записывает мой адрес.

В назначенный час икс на пороге у нас объявился мужчина лет пятидесяти в полосатой майке. На ногах – то ли длинные шорты, то ли короткие штаны. А в руках внушительный чемодан и сумка. Из нее он достает договор про те самые 700 рублей за поверку. Подписали.

Цена услуги по договору - 700 рублей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Гость юркнул в ванную комнату со своим чемоданом. Через минуту кричит:

- А горячий-то счетчик у вас погрешность дает. Такой поверку не пройдет.

Ну, вот, удача закончилась…

- И что мне делать?

Мастер открывает сумку, а там как раз - счетчики навалены. Вот удача! Он как чувствовал, что понадобятся:

- Вам повезло, - говорит. - У меня сейчас клиентов нет и счетчики с собой. Могу вам новый поставить. Есть похуже – за две двести, но это через год снова менять, а есть лучше - три тысячи рублей вместе с установкой. Думайте быстрее, у меня же еще есть заявки на адреса…

В сумке у мастера случайно оказались счетчики. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПОКАЖИТЕ ПРИБОР!

- Гулять – так гулять. Давайте дорогой! – Выпилил я. Но тут же сомнения проникли в мою искушенную душу. – Но сначала покажите прибор, чем измеряли. Чем мой счетчик провинился? Можно взглянуть?

Чего там высматривать на приборе, я понятия не имею. Мне это табло с цифрами показывать, как Тузику – астролябию. Но решил сделать умную мину, и потребовал доказательства.

Сантехник нахмурился.

- Я что, должен вам во второй раз измерять? Платите тогда по двойному тарифу!

- Ого! Пришли счетчик ставить, а по факту меня на счетчик ставить решили, - возмутился я. – Прибор показывайте!

На этих словах из комнаты вышла жена.

- Сейчас позвоню в полицию, - решила блефовать супруга. – Вы случаем не мошенники?

Мастер поспешил убежать. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Лицо мастера стало наливаться кровью. Даже джинсовые шорты, кажется, побагровели.

- Так и скажите, что денег зажали! – Выкрикнул он и побежал к выходу. Роняя рожок для обуви, стал спешно обуваться и тоже схватился за телефон - жаловался на плохих клиентов диспетчеру. А потом, сделав оскорбленное лицо, попрощался.

ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС

Мы в итоге остались без поверки, а сердитый сантехник – без оплаты. Не только по двойному прайсу, а даже по стандартному ничего не получил. По-моему, он и так был рад уйти от клиента, услышав про полицию.

Мне же пришлось искать другого мастера. На этот раз его посоветовали в ТСЖ. Тот пришел через три дня и одобрил оба моих счетчика:

- Работают нормально. Исправные.

- А вот ваш коллега говорил, что менять надо…

Счетчик оказалс яв порядке. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- У-у-у, - протянул сантехник. – Таких коллег – много. Зарабатывают на том, что счетчики впаривают. Бизнес выгодный, цена счетчика – рублей пятьсот. А продают тысяч пять!

- Мне за три предлагали…

- На клиента смотрят, и цену прикидывают.

Тут я немного огорчился, что выгляжу «дешево».

«СЛОМАЛ НАМ ТРУБУ В ТУАЛЕТЕ!»

Грустил не долго. Унял свою печаль отзывами тех, кого оценили дороже. Их в интернете на эту фирму – море.

- Мастер делал типа поверку счетчика, обманул, что он не исправен и стал настаивать на замене! Когда я отказалась, стал шантажировать! Пришлось заплатить 350 рублей на его личную карту, за то, чтобы не напакостил, внеся свидетельство непригодности в «Аршин»! Позднее я сделала поверку счетчиков в другой компании – счетчики пригодны!

- Я пожалел, что в этой организации заказал поверку (350 рублей за счетчик, когда у других организаций было 550). В интернете они выскакивают первыми, платят за продвижение. Не ведитесь, как я, на эту рекламу!

- Год назад провели поверку счетчиков холодной воды, а в «Аршин» не внесли. Проблему не решают. Телефон сменили. Невозможно связаться с руководителем. На претензию не реагируют...

- Сказали, что счетчики не прошли проверку, предложили срочно поменять. Юный мужчина, которого даже сложно назвать мастером, сломал нам трубу в туалете и отказался чинить. В итоге снял поставленный счётчик и уехал. Теперь нам за свой счёт менять трубы, которые у нас убраны под плитку, то есть менять всю плитку в туалете, делать ремонт...

КОНКРЕТНО

Как не попасться?

1. Не берите самый «дешевый» вариант. Если все предлагают за поверку одного счетчика от 500 рублей, а какая-то фирма готова это сделать это за 350 рублей - стоит насторожиться.

2. Заплатить за ненужный счетчик – полбеды. Может случиться так, что и новый прибор вам не засчитают. И платить вы будете за воду, словно нет у вас счетчика вовсе. Почему? А потому что среди мелких жульнических фирм, не у всех есть права делать поверку. Вот вам выпишут бумагу, что, мол, счетчик осмотрели, работает исправно. А в базу «Аршин» не внесут. Потому что и доступа к ней не имеют. А как проверить организацию? Можно пробить ее по базе Федеральной службы по аккредитации. Сайт: fsa.gov.ru

Телефон: +7 (495) 539-26-70.

3. Самое простое. Просто вбейте в интернете название ИП, почитайте отзывы. Обычно на аферистов — их уйма.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Обманули? Поможет Роспотребнадзор»

Юрист Константин Зиновьев:

- Если говорить об уголовном наказании, то привлечь к ответственности за подобные действия будет крайне сложно. Можно попытаться заявить о мошенничестве, но боюсь, правоохранительные органы со столь мелкими суммами – 2-3 тысячи рублей – разбираться не станут. Скажут, что это – гражданско-правовой спор. Но вот факт нарушения прав потребителя здесь вполне можно усмотреть. Нарушение - в виде навязанной услуги. В данной ситуации потребитель может направить организации претензию с требованием возместить затраты. А если откажут, то, может быть, и в суд обратиться. Также о навязанной услуге можно заявить в Роспотребнадзор. Он может оштрафовать организацию, но – в пользу не потребителя, а государства.

БДИ!

Одни травят, другие утепляют

Рынок услуг – излюбленное место для жулья. И это логично: потребитель не может во всем разбираться, вот и верит легко простым словам: «у вас сломалось, надо срочно ремонтировать». И вот жулики чинят, избавляют, сохраняют и оказывают прочий сервис, который вам не был нужен.

Вот вам еще подборка популярных схем:

- Диагностика пластиковых окон. Вам звонят и проверяют проверить исправность рамы. Совершенно бесплатно. Но когда придет мастер, он тяжело вздохнет: «О-о-о… А фурнитура-то на ладан дышит. Поменять бы».

- Ремонт стиральной машины. Сломается у вас какая-нибудь мелочь – вызовите специалиста. А приехав, он вам может выкатить целый список проблем: «помпы плохие, манжеты полетели, прокладки износились». А как проверить? Если б вы в этом разбирались, сами бы починили.

- Компьютерный мастер. В этой сфере жулики берут особенно много. Могут раскошелить клиента и на десять тысяч, и на двадцать. Допустим, стал у вас браузер медленно прогружаться – вы зовете мастера. А он приходит, смотрит и заявляет: «у вас жесткий диск полетел». В лучшем случае это будет ложь. А в худшем визитер сам выведет диск из строя. Чтобы вы платили за восстановление.

- Избавление от насекомых. На подъезде появляется объявление. Что-нибудь в духе: «В субботу обязательно быть дома! Будет дезинсекция!» Жулики-«антитараканщики» любят оформлять свои послания под объявления от официальных служб. И берут своим компаниям названия в духе «санэпидемстанция», или что-то в этом духе. Может, и не было у вас дома насекомых, но эти ребята убедят, что непрошеные маленькие гости уже подбираются из подъезда. А в народе говорят, что самые ушлые аферисты и запустить усатых могут – специально их приносят заранее и дают разбежаться по дому.

- Замена газового оборудования. Эти аферисты - самые опасные. Ходят по домам, к которым подведено голубое топливо. Действуют от имени компании-поставщика. Осмотрев оборудование, заявляют жильцам, что его нужно менять. И попробуй - откажись. Заверят, что есть угроза отравления, утечки. А работа по принципу их «коллег»: втюхивают ненужные детали. Самое страшное, что они могут реально испортить оборудование. Потому что руки у них заточены не ремонтировать, а считать чужие деньги. Последний трагичный пример вреда от таких «проверяльщиков» — взрыв пятиэтажки в Новосибирске в феврале этого года, после обхода дома аферистами и замены газовых трубок — произошла протечка, погибли 15 человек.

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