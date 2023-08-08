В этом году жители Новосибирской области смогут проголосовать дистанционно

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно избирателям с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Для того чтобы проголосовать, нужно до 4 сентября подать заявление об участии в дистанционном голосовании в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы». Когда появится статус «Учтено ЦИК России», значит, оно прошло обработку и принято.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Для того чтобы проголосовать, используя электронный бюллетень, нужно зайти на сайт дистанционного голосования 8, 9 или 10 сентября и сделать свой выбор.

Напомним, что портал дистанционного электронного голосования разработан компанией «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, не стоит опасаться возможности проголосовать дважды: и онлайн, и лично. Как только избиратель подал заявление об участии в ДЭГ, его исключают из списка на избирательном участке по месту жительства. Если вы передумали голосовать онлайн и решили все же прийти на участок лично, просто отзовите заявление за три дня до выборов. Крайний срок отзыва заявления для жителей Новосибирской области - 4 сентября в 23.59 по московскому времени. Для этого необходимо перейти на страницу ранее поданного заявления об участии в ДЭГ на портале «Госуслуги» и нажать кнопку «Отозвать заявление».

ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА

В Новосибирском филиале «Ростелекома» пояснили, что особого оборудования для дистанционного электронного голосования не нужно. Достаточно мобильного устройства и подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Система дистанционного электронного голосования - полностью российская разработка, реализованная на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов шифрования. Ее преимущества: безопасность доступа, надежность защиты информации и гарантированная конфиденциальность. Технология впервые использовалась в Единый день голосования в 2020 году на дополнительных выборах депутатов Государственной думы в Курской и Ярославской областях, затем к ним присоединились еще 10 регионов, подтвердив ее удобство и надежность. В 2023 году проголосовать с помощью ДЭГ смогут избиратели уже 25 регионов, включая Новосибирскую область.

«ЭТО ПРОСТО ОЧЕНЬ УДОБНО!»

По словам политолога, эксперта по региональной политике Виталия Иванова, дистанционное электронное голосование - это просто очень удобно.

- Не надо никуда специально идти или ехать, не нужно подгонять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать. В наше время раз и навсегда победившей цифровизации люди дистанционно с помощью компьютеров и смартфонов не только делают всевозможные покупки или переводят деньги, но и обучаются новым профессиям, консультируются с врачами, торгуют на биржах. В таких условиях даже странно, что кто-то еще обсуждает саму допустимость электронного голосования. Если гражданин, скажем так, свободно доверяет интернету свое здоровье и свои деньги, то почему он не может доверить ему свой голос на выборах? - прокомментировал политолог.