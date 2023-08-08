Где купить апартаменты в центре Новосибирска в ипотеку от 7,1%

Современный урбанистический стиль «Тайм Парк Апартаменты» придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Фото: ГК «Расцветай»

Снижены ипотечные ставки на период строительства комплекса: с 11,9 до 7,1%*. Стоимость квадратного метра в проекте - от 126 тысяч рублей за квадратный метр. В данной локации это очень выгодное предложение.

Объект ГК «Расцветай» расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская», на центральной магистрали Новосибирска - Красном проспекте. Это место не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска - административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

«Тайм Парк Апартаменты» - кластерный проект ГК «Расцветай», в котором есть все необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Строящийся объект от известного застройщика не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит комплексу привлекательности на рынке аренды.

- Наши апартаменты спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто хочет максимально комфортно организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

В лобби «Тайм Парк Апартаменты» все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшен и места для хранения интернет-заказов. Фото: ГК «Расцветай»

- Объект ГК «Расцветай» расположен в центральной части города по линии метро. У этой локации есть перспектива дальнейшего развития. В будущем прибрежная зона реки Ельцовки будет благоустроена в парковую зону. Кроме того, рядом много мест, куда можно устроиться на работу. В связи с этим цена за квадратный метр будет расти быстрее рынка, - отмечает аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

• ул. Орджоникидзе, 23

• Красный пр-т, 165

Тел. (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*Специальное предложение действует при оформлении ипотеки в Сбере на период строительства (до июня 2025 года). Ставка 7,1% действует при первоначальном взносе 20%. Подробности - в офисах продаж компании.

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