В Новосибирске в киноцентре «Победа» прошел форум Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

На площадках в течение полутора месяцев обсуждались актуальные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием столицы региона. В дискуссии приняли участие общественники и эксперты, депутаты, представители областного Правительства и мэрии Новосибирска.

Обсуждение актуальной городской повестки в таком формате проводилось впервые. Темами площадок стали транспортная доступность и ремонт дорог, благоустройство и создание общественных пространств, образование и здравоохранение, развитие науки, культуры, бизнеса - то есть все то, что формирует сегодня качество жизни в столице Сибири. Состоявшийся форум Движения «Сделай выбор» стал площадкой для общения, для обмена опытом.

Сенатор Российской Федерации, Герой России Федерации Александр Карелин. Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Как отметил руководитель Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», сенатор Российской Федерации, Герой России Федерации Александр Карелин, широкое и заинтересованное обсуждение помогло систематизировать инициативы горожан. Была организована возможность для того, чтобы жители вместе с представителями министерств смогли обсудить проблемы, задать вопросы, разработать алгоритмы решения волнующих многих проблем.

- Мы собрали те ожидания, которыми сегодня живет наш большой и еще молодой город. Новосибирску всего лишь 130 лет, и это годы правильной, славной истории, с академическими городками, с удивительными достижениями в промышленности, спорте, теперь и в космосе. Наша задача объединить наши усилия, объединить наши ожидания и сделать так, чтобы все, что мы с вами вместе подготовили, - не только как наказы, но и как предложения конкретных методов решения актуальных вопросов - вошло в программу действий Андрея Александровича Травникова на предстоящих выборах губернатора, - отметил Александр Карелин.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Руководитель группы модераторов переговорных площадок Лада Юрченко рассказала, что в обсуждении актуальных проблем мегаполиса участвовали более тысячи горожан, и такой масштабный подход является уникальным опытом для Новосибирска. Причем в работе площадок участвовали люди разного социального, профессионального статуса. Неравнодушие, искреннее желание найти алгоритмы решений злободневных вопросов являются объединяющим фактором. Поэтому разговор был живой, заинтересованный, иногда громкий, но на всех площадках участники вышли на конкретные предложения.

- Оказалось, что если соединить районную администрацию, местное самоуправление, весь депутатский корпус, министров, которые также заинтересованно работали на площадках, то находится решение, которое понятно и каждой конкретной семье, и с точки зрения его практического, программного воплощения, - отметила Лада Юрченко.

Руководитель группы модераторов переговорных площадок Лада Юрченко. Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Напомним, что в числе зарегистрированных избиркомом кандидатов также депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП).

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области состоится 8, 9 и 10 сентября. Впервые у избирателей будет возможность воспользоваться возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в ДЭГ можно по 4 сентября 2023 года на сайте электронного голосования vybory.gov.ru или на Госуслугах в разделе «Мои выборы».