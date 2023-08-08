«Насколько плох Новосибирск, могу говорить часами»: бегун Сергей Шубенков оправдался за опоздание на чемпионат из-за сибирских пробок

Сергей Шубенков - один из самых быстрых людей в мире. Но на самолет опоздал. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

32-летний Сергей Шубенков - один из главных бегунов планеты. Одних только золотых медалей у него 13 штук. Завоевал столько на российских, европейских и мировых стадионах. Его профиль - 110 метров с барьерами. Мчится так, что гепарды завидуют. Но вот барьеры новосибирских дорог чемпиону, который живет в Барнауле, дались плохо. Легкоатлет ехал в аэропорт, но увяз в пробке. Да такой, что самолет из Толмачево пассажира не дождался.

Рейс до Челябинска был принципиальным! На чемпионат России по легкой атлетике. Пришлось Сергею выстраивать новую логистику. И лететь совершенно безумным маршрутом. Сперва - из Сибири в Москву, а потом из столицы - на Урал. 4300 километров вместо 1360. А еще - потерянные сутки и нервы. Прибыл на место в разгар чемпионата всего за день до своего забега - ни отдохнуть как следует, ни потренироваться. И пробежал на второе место.

Кто знает, будь у него в запасе те самые потерянные сутки, может, получил бы не серебро, а золото?

Сергею Шубенкову Новосибирск не понравился. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

- О том, насколько плох Новосибирск, я могу говорить часами. Чем я и занимался после соревнований, - выпалил Шубенков в ответ на звонок «КП» - Новосибирск». - Если вы хотите меня послушать часа два или три, я вам с удовольствием расскажу, что не так с Новосибирском и почему это настолько «прекрасное» - в кавычках - место.

Правда, спортсмен тут же прекратил обещанный спич и сказал, что все-таки не будет расписывать прелести Новосибирска.

Кстати, местные жители со спортсменом из Барнаула соглашаются. Пробки в Новосибирске действительно лютые. Хотя странно, что они стали для чемпиона проблемой.

- Мог бы и по обочине до аэропорта добежать. Ему-то плевое дело, - говорят сибиряки.

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