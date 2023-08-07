Вся стройка в одном смартфоне с сервисом CityWork!

Фото: ru.freepik.com

Уважаемые читатели, все мы знаем, что рынок не стоит на месте, развиваются новые технологии, поэтому и наша компания разработала в поддержку малого и среднего бизнеса в строительной сфере новый сервис CityWork - маркетплейс, который предлагает широкий спектр услуг на строительном рынке, соединяет исполнителей и заказчиков для решения вопросов в строительной сфере без посредников по всей России!

Используя сервис CityWork:

• заказчик может найти исполнителя, связаться и договориться напрямую, согласовав объем, цену и сроки выполнения работы, разместить предложение об имеющейся вакансии или о требуемой спецтехнике и быстро получить предложения от разных мастеров и арендодателей;

• исполнитель может предложить услуги заказчику: сдать в аренду спецтранспорт, недвижимость, рабочую бригаду, заполнив профиль и разместив свои предложения на сайте.

Для удобства на CityWork созданы все условия:

• бесплатная регистрация, никакой абонентской платы и комиссии;

• неограниченная подача объявлений;

• большой выбор услуг - объявления обновляются ежедневно;

• возможность прямого контакта между заказчиком и исполнителем;

• удобный функционал: регистрация в один клик, личный кабинет, простая рабочая панель, поиск по сайту через фильтры;

• система рейтинга и отзывов объективно оценивает пользователей и позволит определиться с выбором;

• новые пользователи без рейтинга и отзывов могут продвигать свои предложения по специальной системе;

• регистрация всех организационно-правовых форм;

• подписка: пользователь может подписаться на интересующие категории, чтобы не упустить предложение, которое ему подойдет;

• категория «Избранное»: например, заказчик может откладывать в избранное нужных ему исполнителей, и, когда они освободятся, система известит об этом;

• график работы в личном кабинете, который влияет на время отображения объявлений в каталоге, возможность принятия заявок в выходные дни и т. д.;

• мобильное приложение от CityWork позволит всегда оставаться на связи и использовать функции сервиса в смартфоне или на планшете;

• привязав к сервису телеграм-канал, пользователь будет получать сообщения напрямую.

Фото: ru.freepik.com

Для безопасности на CityWork предусмотрены:

• система «Автосекретарь»: защитит от слива реального телефона пользователя;

• пополнение кошелька: безопасно, все действия происходят на стороне платежной системы;

• безопасность входа в профиль: пользователь имеет возможность перейти в профиль после подтверждения SMS, что не позволяет попасть в кабинет пользователя другим людям.

Для повышения доверия на CityWork предоставляется возможность:

• подтверждения (после прохождения процедуры подтверждения юридическое лицо получает статус «Организация проверена», а физическое лицо получает статус «Личность подтверждена»);

• круглосуточный прием заявок без выходных, в режиме онлайн;

• техподдержку 24/7.

Зарабатывай вместе с CityWork:

• у пользователя имеется возможность зарабатывать баллы и рассчитываться ими за услуги внутри сервиса, используя реферальную ссылку или промокод;

• платформа CityWork принимает заявки на размещение рекламы от рекламодателей.

Присоединяйтесь и при использовании промокода «ТЕХНОПРОМ2023», получите 350 баллов, которыми сможете рассчитываться внутри сервиса.

Маркетплейс CityWork: весь строительный процесс в одном месте: citywork.ru

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