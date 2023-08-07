Вся стройка в одном смартфоне с сервисом CityWork!

Фото: ru.freepik.com
Уважаемые читатели, все мы знаем, что рынок не стоит на месте, развиваются новые технологии, поэтому и наша компания разработала в поддержку малого и среднего бизнеса в строительной сфере новый сервис CityWork - маркетплейс, который предлагает широкий спектр услуг на строительном рынке, соединяет исполнителей и заказчиков для решения вопросов в строительной сфере без посредников по всей России!
Используя сервис CityWork:
• заказчик может найти исполнителя, связаться и договориться напрямую, согласовав объем, цену и сроки выполнения работы, разместить предложение об имеющейся вакансии или о требуемой спецтехнике и быстро получить предложения от разных мастеров и арендодателей;
• исполнитель может предложить услуги заказчику: сдать в аренду спецтранспорт, недвижимость, рабочую бригаду, заполнив профиль и разместив свои предложения на сайте.
Для удобства на CityWork созданы все условия:
• бесплатная регистрация, никакой абонентской платы и комиссии;
• неограниченная подача объявлений;
• большой выбор услуг - объявления обновляются ежедневно;
• возможность прямого контакта между заказчиком и исполнителем;
• удобный функционал: регистрация в один клик, личный кабинет, простая рабочая панель, поиск по сайту через фильтры;
• система рейтинга и отзывов объективно оценивает пользователей и позволит определиться с выбором;
• новые пользователи без рейтинга и отзывов могут продвигать свои предложения по специальной системе;
• регистрация всех организационно-правовых форм;
• подписка: пользователь может подписаться на интересующие категории, чтобы не упустить предложение, которое ему подойдет;
• категория «Избранное»: например, заказчик может откладывать в избранное нужных ему исполнителей, и, когда они освободятся, система известит об этом;
• график работы в личном кабинете, который влияет на время отображения объявлений в каталоге, возможность принятия заявок в выходные дни и т. д.;
• мобильное приложение от CityWork позволит всегда оставаться на связи и использовать функции сервиса в смартфоне или на планшете;
• привязав к сервису телеграм-канал, пользователь будет получать сообщения напрямую.
Фото: ru.freepik.com
Для безопасности на CityWork предусмотрены:
• система «Автосекретарь»: защитит от слива реального телефона пользователя;
• пополнение кошелька: безопасно, все действия происходят на стороне платежной системы;
• безопасность входа в профиль: пользователь имеет возможность перейти в профиль после подтверждения SMS, что не позволяет попасть в кабинет пользователя другим людям.
Для повышения доверия на CityWork предоставляется возможность:
• подтверждения (после прохождения процедуры подтверждения юридическое лицо получает статус «Организация проверена», а физическое лицо получает статус «Личность подтверждена»);
• круглосуточный прием заявок без выходных, в режиме онлайн;
• техподдержку 24/7.
Зарабатывай вместе с CityWork:
• у пользователя имеется возможность зарабатывать баллы и рассчитываться ими за услуги внутри сервиса, используя реферальную ссылку или промокод;
• платформа CityWork принимает заявки на размещение рекламы от рекламодателей.
Присоединяйтесь и при использовании промокода «ТЕХНОПРОМ2023», получите 350 баллов, которыми сможете рассчитываться внутри сервиса.
Маркетплейс CityWork: весь строительный процесс в одном месте: citywork.ru
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