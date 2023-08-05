Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
5 августа 2023 12:07

«В гранате - мел и взрывчатка»: под Новосибирском прошли соревнования боевых дронов

Под Новосибирском прошли соревнования боевых дронов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг».

Операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг».

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирская область на неделю превратилась в столицу беспилотной авиации. Инженеры и операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг», а это выставка самых современных аппаратов, споры о судьбах новой отрасли и соревнования. Одно из них и прошло на полигоне высшего военного командного училища. Обычно здесь только курсанты в форме, но в этот раз были бойцы не в камуфляже, а в футболках и кепках. У каждого - богатый летный опыт. Но не за привычным штурвалом, а как раз с джойстиком в руках: они управляют боевыми дронами.

Управлять дроном с помощью джойстика - задача непростая.

Управлять дроном с помощью джойстика - задача непростая.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сначала ребята бегут по площадке и поднимают себе пульс, приближая его к стрессовой ситуации. Пилотам важно сохранять спокойствие, но здесь мы, наоборот, должны добавить им стрессовости, - говорит комментатор соревнований Дмитрий Малышко. - И дальше их дроны летят по трассе. А когда пульс поднимается, руки начинают дрожать, тебя начинает колотить. Пилоты начинают нервничать, кто-то задыхается, курящим вообще тяжело.

На участниках - специальная аппаратура.

На участниках - специальная аппаратура.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Дистанция небольшая - 20 метров. Но гонка-то на время. Поэтому бегут парни как заправские спринтеры. Тут же участник плюхается в кресло, хватает пульт…

Участники садились управлять дронами после пробежки.

Участники садились управлять дронами после пробежки.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Задача - правильно облететь препятствия. Облетают конусы на трассе, а судьи смотрят через очки, правильно ли проходят трассу. Затем задача - сбросить гранату на мишень, - объясняет правила оператор Георгий Егоров.

Граната крепится к дрону.

Граната крепится к дрону.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

То есть нужно облететь преграды, пронестись под воротами, зависнуть над нужной точкой и сбросить снаряд.

Дрон должен сбросить снаряд.

Дрон должен сбросить снаряд.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Это страйкбольная граната. Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки. Мы крепим ее на дрон, выдергиваем чеку и закрепляем предохранитель механизмом. А когда пилот бросает гранату, предохранитель отпускается, - показывает нам оператор Данил Усачев.

Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки.

Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Очки суммируют. Учитывают и затраченное время, и точность попадания в мишень, и качество прохождения трассы. Состязаются ребята по двое - по принципу эстафеты. Выполнил задачу один - тут же должен повторить напарник. Но если не рассчитал и дрон потерпел крушение - это сразу провал. И на этом состязании никаких поблажек. Ни малейших!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

КАРТИНА ДНЯ