«В гранате - мел и взрывчатка»: под Новосибирском прошли соревнования боевых дронов

Операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг».
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Новосибирская область на неделю превратилась в столицу беспилотной авиации. Инженеры и операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг», а это выставка самых современных аппаратов, споры о судьбах новой отрасли и соревнования. Одно из них и прошло на полигоне высшего военного командного училища. Обычно здесь только курсанты в форме, но в этот раз были бойцы не в камуфляже, а в футболках и кепках. У каждого - богатый летный опыт. Но не за привычным штурвалом, а как раз с джойстиком в руках: они управляют боевыми дронами.
Управлять дроном с помощью джойстика - задача непростая.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
- Сначала ребята бегут по площадке и поднимают себе пульс, приближая его к стрессовой ситуации. Пилотам важно сохранять спокойствие, но здесь мы, наоборот, должны добавить им стрессовости, - говорит комментатор соревнований Дмитрий Малышко. - И дальше их дроны летят по трассе. А когда пульс поднимается, руки начинают дрожать, тебя начинает колотить. Пилоты начинают нервничать, кто-то задыхается, курящим вообще тяжело.
На участниках - специальная аппаратура.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Дистанция небольшая - 20 метров. Но гонка-то на время. Поэтому бегут парни как заправские спринтеры. Тут же участник плюхается в кресло, хватает пульт…
Участники садились управлять дронами после пробежки.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
- Задача - правильно облететь препятствия. Облетают конусы на трассе, а судьи смотрят через очки, правильно ли проходят трассу. Затем задача - сбросить гранату на мишень, - объясняет правила оператор Георгий Егоров.
Граната крепится к дрону.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
То есть нужно облететь преграды, пронестись под воротами, зависнуть над нужной точкой и сбросить снаряд.
Дрон должен сбросить снаряд.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
- Это страйкбольная граната. Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки. Мы крепим ее на дрон, выдергиваем чеку и закрепляем предохранитель механизмом. А когда пилот бросает гранату, предохранитель отпускается, - показывает нам оператор Данил Усачев.
Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Очки суммируют. Учитывают и затраченное время, и точность попадания в мишень, и качество прохождения трассы. Состязаются ребята по двое - по принципу эстафеты. Выполнил задачу один - тут же должен повторить напарник. Но если не рассчитал и дрон потерпел крушение - это сразу провал. И на этом состязании никаких поблажек. Ни малейших!
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