«В гранате - мел и взрывчатка»: под Новосибирском прошли соревнования боевых дронов

Операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирская область на неделю превратилась в столицу беспилотной авиации. Инженеры и операторы беспилотников съехались со всей страны на форум «Архипелаг», а это выставка самых современных аппаратов, споры о судьбах новой отрасли и соревнования. Одно из них и прошло на полигоне высшего военного командного училища. Обычно здесь только курсанты в форме, но в этот раз были бойцы не в камуфляже, а в футболках и кепках. У каждого - богатый летный опыт. Но не за привычным штурвалом, а как раз с джойстиком в руках: они управляют боевыми дронами.

Управлять дроном с помощью джойстика - задача непростая. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сначала ребята бегут по площадке и поднимают себе пульс, приближая его к стрессовой ситуации. Пилотам важно сохранять спокойствие, но здесь мы, наоборот, должны добавить им стрессовости, - говорит комментатор соревнований Дмитрий Малышко. - И дальше их дроны летят по трассе. А когда пульс поднимается, руки начинают дрожать, тебя начинает колотить. Пилоты начинают нервничать, кто-то задыхается, курящим вообще тяжело.

На участниках - специальная аппаратура. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Дистанция небольшая - 20 метров. Но гонка-то на время. Поэтому бегут парни как заправские спринтеры. Тут же участник плюхается в кресло, хватает пульт…

Участники садились управлять дронами после пробежки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Задача - правильно облететь препятствия. Облетают конусы на трассе, а судьи смотрят через очки, правильно ли проходят трассу. Затем задача - сбросить гранату на мишень, - объясняет правила оператор Георгий Егоров.

Граната крепится к дрону. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

То есть нужно облететь преграды, пронестись под воротами, зависнуть над нужной точкой и сбросить снаряд.

Дрон должен сбросить снаряд. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Это страйкбольная граната. Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки. Мы крепим ее на дрон, выдергиваем чеку и закрепляем предохранитель механизмом. А когда пилот бросает гранату, предохранитель отпускается, - показывает нам оператор Данил Усачев.

Внутри - мел, пейнтбольные шарики и какое-то небольшое количество взрывчатки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Очки суммируют. Учитывают и затраченное время, и точность попадания в мишень, и качество прохождения трассы. Состязаются ребята по двое - по принципу эстафеты. Выполнил задачу один - тут же должен повторить напарник. Но если не рассчитал и дрон потерпел крушение - это сразу провал. И на этом состязании никаких поблажек. Ни малейших!

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