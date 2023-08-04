Где в Сибири самые высокие зарплаты? Изучаем свежую статистику

Больше всего получают красноярцы, связано это с северными надбавками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирскстат назвал средние зарплаты по всему Сибирскому федеральному округу, изучив данные за 5 месяцев этого года. Если сложить все доходы рабочего населения и разделить поровну, на каждого работника, живущего в Сибири, получится 60 954 рубля. Держите еще в уме, что это с налогами, и вычитайте 13%, то есть на руки сибиряки получают чуть больше 50 тысяч.

Некоторые могут возразить: «Мне и близко столько не платят!» Но статисты объясняют: эти показатели складываются из зарплат всего персонала, от уборщицы до директора. Плюс есть несколько факторов, которые завышают средние значения.

Во-первых, это надбавки работникам на Крайнем Севере. К Крайнему Северу относятся значительная часть Красноярского края и Катангский район Иркутской области. А еще три района Тувы: хоть республика и находится на юге Сибири, климатические условия там неблагоприятны из-за горной местности.

Еще часть местностей, хоть климат там и не настолько суровый, приравнены к районам Крайнего Севера. Это часть Красноярского края, Иркутской области, почти вся Томская область, остальная территория Тувы и два района Республики Алтай.

Во-вторых, это отрасли, в которых традиционно платят немаленькие деньги. Лидер здесь - добыча полезных ископаемых, которыми как раз богаты северные края. Хотя в зависимости от региона зарплаты различаются. Если в Красноярском крае в этом секторе экономики платят в среднем 147 тысяч рублей, то в Новосибирском регионе вдвое меньше - 73 тысячи.

Также Росстат назвал сферы с самыми высокими и низкими доходами в СФО. Одна из них - с загадочным названием «деятельность профессиональная, научная и техническая». По факту оказалось, это сборная солянка из разных работ. Объединяет их только то, что для их освоения нужно долго учиться, чтобы стать специалистом. Сюда входят юриспруденция, бухучет, инженерия, архитектура, дизайн, ветеринария, деятельность головных офисов и научные исследования. А зарплаты в этих областях отличаются в разы. Кстати, Росстат учитывает также доходы от продажи и аренды квартиры. Хоть это и не работа, но считается экономической деятельностью и доходом, так что учитывайте и вы, глядя на цифры.

КОНКРЕТНО

Топ средних зарплат по регионам*

Красноярский край - 75 832 руб.

Иркутская область - 68 925 руб.

Кемеровская область - 61 908 руб.

Томская область - 60 813 руб.

Республика Хакасия - 57 910 руб.

Новосибирская область - 57 141 руб.

Республика Тыва - 55 527 руб.

Омская область - 50 699 руб.

Республика Алтай - 47 718 руб.

Алтайский край - 42 105 руб.

Средняя зарплата по всему Сибирскому федеральному округу - 60 954 руб.

* Суммы указаны до вычета налогов.

Сферы с самыми высокими доходами в СФО*

Добыча полезных ископаемых - 114 357 руб.

Финансы и страхование - 84 730 руб.

Информационные технологии и связь - 83 126 руб.

Деятельность профессиональная, научная и техническая - 75 474 руб.

Перевозка грузов - 69 034 руб.

* Суммы указаны до вычета налогов.

Сферы с самыми низкими доходами в СФО*

Гостиницы и общепит - 35 010 руб.

Сдача квартиры в аренду - 39 902 руб.

Администрирование и обслуживание предприятий - 42 367 руб.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 44 009 руб.

Оптовая и розничная торговля - 45 104 руб.

* Суммы указаны до вычета налогов.

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