Под Новосибирском замдиректора фирмы обвинили в гибели мальчика в коллекторе

Гребельный в суде закрывал лицо. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения заместителю директора ООО «Корона» Ивану Гребельному - его обвиняют в смерти 9-летнего мальчика в коллекторе в поселке Кудряшовский.

Компания строит амбулаторию в поселке, здание уже готовили к сдаче в эксплуатацию, подключали к отоплению и водоотведению. Но августа 1 августа случилась беда: когда дети играли на строительном объекте, ребенок провалился в коллектор. В его гибели обвинили Гребельного.

- Заместитель директора коммерческой организациии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск и.о. старшего помощника руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Анжелика Мурашко.

Пока Ивана Гребельного вели по коридору, обвиняемый отворачивался от камер журналистов, а, оказавшись в стеклянной клетке в зале заседаний, и вовсе закрыл лицо листом бумаги.

Судья установила личность задержанного. Ему 38 лет, ранее не судим, женат, на иждивении 5-летний ребенок. После этого адвокат фигуранта заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме.

- Мы опасаемся за жизнь и здоровье моего подзащитного и его близких. Много негатива поступает со стороны жителей поселка. Им может быть причинен какой-то вред, - аргументировал свою позицию Константин Черкасов.

- Прошу также провести судебное заседание в закрытом порядке в связи с тем, что гражданину может угрожать опасность в связи с высокой степенью общественного резонанса, вызванного совершением этого преступления, - высказал свою позицию и следователь СК.

Чтобы сохранить тайну следствия и данные о личности несовершеннолетнего потерпевшего, СМИ удалили из зала. Следователь настаивал на заключении фигуранта под стражу. Его ходатайство поддержала помощник прокурора Новосибирского района НСО Анастасия Дортман. Адвокат в свою очередь настаивал на избрании его подзащитному более мягкой меры пресечения - в виде запрета определенных действий.

Чтобы оценить доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату. Через несколько минут она огласила свое решение.

- Отказать в удовлетворении ходатайства следователя, избрать в отношении Гребельного меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Обвиняемому запретили выходить из дома после 22 часов, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, а также пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб.

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