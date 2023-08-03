Блогеры-пенсионеры расскажут про детский спорт

Блогеры с удовольствием осмотрели центр. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Начинающие блогеры, которым за 60, побывали на тренировке в клубе «Успех». Результатом экскурсии станут посты, в которых авторы страничек в соцсетях расскажут, где молодежь может заниматься спортом.

УЧАТ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СОЦСЕТЯХ

В Новосибирске уже не первый год существуют проекты «Школа особенного блогера» и «Школа мудрого блогера». Подростков-инвалидов, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров обучают вести свои блоги, чтобы впоследствии монетизировать их и иметь постоянный дополнительный доход. Реализовать задумку удалось благодаря фонду «Общее дело» и новосибирским депутатам.

Депутат Заксобрания НСО Елена Спасских сопровождала мудрых блогеров в свой родной клуб «Успех», где она выросла как спортсмен и человек с твердым внутренним стержнем. 30 лет назад «Успех» основал Вениамин Александрович Пак, трехкратный чемпион СССР по карате, сейчас он - депутат Заксобрания НСО, президент Новосибирской областной федерации карате. Клуб воспитал чемпионов России и международных первенств. Здесь занимаются около тысячи детей и подростков, также работает Школа спортивного развития для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

За плечами Елены Спасских годы тренировок, такие достижения, как мастер спорта, чемпион России по карате. Она с удовольствием познакомила начинающих блогеров с тем местом, где провела свое детство:

- Это очередная «невозможная» экскурсия: мудрые блогеры сегодня знакомятся с нашим спортивным клубом «Успех», где я выросла как спортсменка. Они расскажут о спортивных секциях молодым родителям, чтобы те приводили детей. Покажут весь спектр услуг: здесь могут приобщаться к спорту и люди старшего поколения. Для наших блогеров есть задания: они отмечают клуб на своих страничках в соцсетях, отмечают депутатов, рассказывают о месте, которое посетили, делятся впечатлениями - это задания в рамках обучения. Все это стало возможно благодаря школе блогеров, где учат правильно излагать мысли, писать тексты, фотографировать.

Александр Бестужев. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

ВАЖНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Это не только дополнительная профессия, потенциальный дополнительный заработок, но и мощная социализация - так говорит о проекте депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев (депутатское объединение «Единая Россия»). В школе обучают пенсионеров и маломобильные группы населения, людей с ограниченными возможностями.

- Представьте, человек был замкнут в четырех стенах в своей квартире, а здесь такая возможность получить новые навыки, заработать и находиться в социуме, - говорит депутат Александр Бестужев.

Людмила Федоровна Ласточкина первый год в группе в соцсети ВКонтакте «Другая жизнь города Н». Она рассказывает, что блогеры обмениваются впечатлениями, делятся, на каких экскурсиях побывали, и так открывают для жителей новые места.

- Сегодня нам сказали, что и мы в своем возрасте можем заниматься карате, - с удивлением делится Людмила Федоровна. - До этого мы ходили на фабрику мягких игрушек - абсолютно очаровательное место, там умные люди. Были в Бердске, смотрели на самолеты.

А Нина Александровна Китаева ведет страничку в соцсети в ВКонтакте «СкандиКи тропинка» уже 10 лет:

- Мы путешествуем, занимаемся северной ходьбой, ездим на экскурсии, делаем обзоры, чтобы люди могли познакомиться и присоединиться. Начинали мы с того, что изучали родной край, который богат природой, заведениями, значимыми мероприятиями. Еще мы встречались с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. В школе блогера я 3 года. Сначала я делала свою страничку по наитию, сейчас уже получаю новые знания, иду в ногу со временем, стараюсь развиваться. Задачи монетизировать свою страничку пока нет, работаю просто как волонтер, хочу помочь.

Организаторы отмечают, что такие экскурсии и вообще обучение вызывают полнейший восторг. Депутат Александр Бестужев уверен, что проект нужный и важный: появляются новые сообщества, люди обмениваются опытом, мнениями, и это помогает становиться лучше.