«Покойники без имен, но с номерами»: грибники нашли на окраине Новосибирска десятки могил - что это за тайное кладбище

На окраине Гусинобродского кладбища десятки безымянных могил. Фото: Предоставлено читателем

Новосибирск несколько дней назад всколыхнула история о том, что в лесу на окраине Октябрьского района грибники наткнулись на свежие могилы за оградой от Гусинобродского кладбища.

- Покойники без имен, но с номерами, - говорят очевидцы.

Совсем недалеко от этого места квартал с памятниками. Фото: Предоставлено читателем

На большинстве могил действительно нет имен и дат - только металлические таблички с пятизначными номерами, воткнутые в землю. Один из местных жителей, часто бывающий на этом участке, рассказал КП-Новосибирск, как возник этот погост. И вообще действительно ли он несанкционированный.

- Здесь как минимум год хоронят людей, которых долго не могут опознать, бездомных, оставшихся без родных. Это считается такой братской могилой. А если родственники находятся, то по этим номерным знакам они могут отыскать умерших и перезахоронить или поставить памятник на могиле, - рассказал читатель КП-Новосибирск.

Многие могилы не видно из-за высокой травы. Фото: Предоставлено читателем

Некоторые бирки появились совсем недавно - между ними свежевскопанная земля и нет никакой растительности. А другие успела скрыть высокая трава.

- Когда я был здесь в последний раз, таких зарослей не было - обычная земля. Про эти бирки я уже давно интересовался у администрации кладбища, потому что сам искал почившего родственника. По факту у каждого захоронения есть свой номерной знак - это нужно для документации. В этом году кладбище расширили из-за недостатка места. Территорию увеличили за счет леса, и пока она еще не огорожена, - объясняет читатель.

Эту территорию еще не успели огородить. Фото: Предоставлено читателем

В администрации Гусинобродского кладбища, как и в МКУ «Ритуальные услуги», отказались давать КП-Новосибирск комментарии насчет захоронений. В мэрии же объяснили, что погост с бездомными - часть Гусинобродского кладбища. В муниципалитете также отметили, что новую границу установили 7 марта 2023 года и сейчас на этом участке ведутся строительные работы, чтобы его принимали не за заброшенный участок в лесу, а за составляющую кладбища.

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