В большинстве регионов жители получают поддержку по программе догазификации

До конца года в Новосибирской области планируется подключение 19 тысяч домовладений. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», до миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж будет преодолен в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков плюс к 36 тысячам - в июле. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах. Эти данные сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от «Единой России» вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи в регионах, выезжают на сельские территории - рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Параллельно идет работа с законодательством.

- На прошлой неделе Президент РФ подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями - важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы: газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц, - сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

- Для них предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он содержит пока не полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время, - сказал секретарь генсовета «Единой России».

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать граждане более девяти нуждающихся категорий, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

- Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, где есть возможность подключиться к газу, но заявки в силу разных причин пока не поданы. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа, - отметил вице-премьер.

В свою очередь генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок жителей:

- Совместно с органами власти, региональными отделениями «Единой России», волонтерами «Молодой Гвардии» представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий - помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо.

Новосибирская область подписала с ПАО «Газпром» корректировку программы развития газоснабжения и газификации. Газ впервые придет в западные районы области: Карасук, Чистоозерное, Баган, Купино. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

ГАЗИФИКАЦИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил:

- Сегодня у нас появляются дополнительные возможности увеличить темпы газификации в Новосибирской области. Напомню, в декабре 2022 года Новосибирская область подписала с ПАО «Газпром» корректировку программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период с 2021 по 2025 год. Инвестиции ПАО «Газпром» на реализацию программы составят 23 миллиарда рублей. Газ впервые придет в западные районы области: Карасук, Чистоозерное, Баган, Купино. Предусматривается расширение сети в направлении Тогучина и Сузуна. А жители тех районов, где уже есть газ, могут подвести его к границам своего участка бесплатно в рамках программы социальной догазификации. В программе догазификации 62 тысячи домов. Всего в Новосибирской области в рамках программы социальной газификации подключено 5600 домовладений. До конца года планируется подключение еще 19 тысяч домовладений. От населения поступило 29 126 заявок на соцгазификацию. Реготделение партии организовало информационно-разъяснительную работу с населением, такие центры размещены в местных отделениях «Единой России», активисты партии и волонтеры проводят консультации, если это требуется, оказывают помощь в подготовке необходимых документов.

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуги и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента РФ о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. Регионы уже получили на эти цели 2,4 миллиарда рублей.