«Тело девочки могли сжечь в кочегарке»: в селе, где трех полицейских арестовали за убийство школьницы, высказали свою версию

Эту фотографию родственники Наташи показывали в программе «Жди меня», когда шли поиски. Фото: «Жди меня».

Два дня под арестом находятся полицейские, которых подозревают в убийстве 14-летней школьницы в селе Яркуль Новосибирской области. Напомним, восьмиклассница Наташа Матюхина 2 марта 2010 года возвращалась домой из клуба. До перекрестка девочку проводила подруга, дальше ей нужно было пройти 300 метров по пустырю. Домой Наташа так и не вернулась.

О судьбе девочки никто не знал 13 лет, и вот неделю назад по подозрению в ее убийстве задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции. Версия следствия: пьяный оперативник с коллегой наехал на Наташу на машине. Девочка была еще жива, но сотрудники МВД решили скрыть преступление. Погрузили её тело в машину и увезли убивать. А помогал в этом им нынешний начальник районного отдела ПДН. Под стражей сейчас все трое.

В селе такому исходу не удивились: ведь о том, что замешаны полицейские, местные заговорили сразу после исчезновения Наташи.

МАЖОР В ПОГОНАХ

- Ту самую «Волгу», на которой, скорее всего, сбили девочку, вечером все село видело. Как и все знали одного из полицейских в ней (того самого, вместе с которым предполагаемый виновник ДТП увозил девочку с перекрестка). Он – сын местного бизнесмена-строителя, видимо, к отцу приезжал,- рассказала КП-Новосибирск местная жительница, попросившая об анонимности. – Второй парень (который сбил ребенка) только появился в деревне, никто о нем толком ничего сказать не мог.

По версии следствия, полицейский сбил Наташу. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский».

На эту «зацепку», как говорят сельчане, полицейские тогда внимания не обращали:

- Да и поиски шли всего пару дней. Мы никак не могли понять - почему: если мелкая кража случалась, так все село полиция переворачивала, но находила виновника. А тут – пропала девочка, и всего два дня усиленных поисков (тогда перерывали снег и проверяли погреба). Все это было очень странно.

Что было после?

- Тело девочки так и не нашли. Куда оно могло деться? Остается вариант – сожгли, возможно, в местной кочегарке. Но опять же – ее не проверили, - рассказали КП-Новосибирск местная жительница.

13 ЛЕТ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЕТ

Свет на эту историю могла бы пролить та самая подруга, которая провожала Наташу после клуба. Но ее версию в селе так и не узнали:

- Она молчит об этом вечере уже 13 лет, ничего не рассказывает никому из друзей. Ее семья тоже держит в тайне, что там все-таки произошло, - говорят местные. – Сейчас она уже взрослая, живет в совсем другом селе…

Но была одна деталь, о которой недавно проговорились близкие девушки:

- Она прошла проверку на полиграфе и ни в чем не виновата. А вот полицейские, как говорят, на полиграфе и попались, - резюмируют местные.

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