Погода в Новосибирске осенью 2023 года: названо число, когда выпадет первый снег

Согласно прогнозам осень в Новосибирске будет не такой уж теплой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через месяц на деревьях уже начнут появляться первые желтые листья. Сентябрь становится ближе, и многие интересуются, какой будет погода в Новосибирске осенью 2023 года. Синоптики делятся предварительными прогнозами.

СЕНТЯБРЬ

Долгосрочный прогноз Росгидрометцентра обещает в Западной Сибири стабильно теплое начало осени. Температура сентября в среднем составляет +18, такой же она ожидается и в этом году. Осадки тоже будут в пределах нормы.

«Яндекс. Погода» тоже прогнозирует довольно теплый сентябрь. В начале месяца температура будет почти летней, под +18… +20. К середине она уменьшится до +12… +16, но по-прежнему будет солнечно. Во второй половине уже пойдут частые дожди и похолодает до +9… +10.

Согласно сервису «Ну и погода» начало осени вообще выдастся запредельно жарким. С 1 по 7 сентября температуры днем будут достигать +25… +27. В середине сентября станет прохладнее, до +13… +18, в отдельные дни до +22. В конце месяца похолодает до +6… +11, а 23 сентября вообще может выпасть снег.

ОКТЯБРЬ

Второй месяц осени принесет прохладу. Согласно «Яндекс. Погоде» в первой декаде октября будет около +6… +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться, пока к 25 октября не опустится до -1. В этот день согласно сервису и пойдет первый снег.

«Ну и погода» же прогнозирует слишком уж холодный октябрь: снег будет идти почти каждый день, а термометры уже в начале месяца якобы покажут +1… +5. К середине потеплеет до +7… +11, а снег сменится дождем. Но потом опять похолодает до -1.

НОЯБРЬ

Этот месяц будет традиционно снежным и холодным, настоящая зима. «Яндекс. Погода» сообщает, что первые три дня столбик термометра будет то подниматься выше отметки 0, то опускаться ниже нее, а с 4 ноября уйдет в стабильный минус. Температура будет мягкая для сибирской зимы: -5… -8.

«Ну и погода» обещает снег только в первую и последнюю неделю месяца. В середине ноября ударят морозы до -8… -10 днем и до -15 ночью. Но, как всегда бывает в морозные дни, из-за туч выглянет солнце. В конце ноября даже ненадолго потеплеет до +1, но потом выше нуля температура не поднимется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер