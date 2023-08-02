Перед осенью погреемся: какими будут август и сентябрь в Сибири 2023

Хоть осень и близко, жаркие деньки закончатся не скоро. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Сибири дело уже клонится к осени, однако ее приближение пока совсем не ощущается. Совсем скоро уже заметно похолодает, но некоторые регионы еще вдоволь успеют погреться в лучах солнца. В Западной Сибири погода в августе будет на редкость жаркой в начале, а потом повеет сентябрьской прохладой. Подробнее мы расспросили синоптиков.

ОТ ЖАРКОГО СОЛНЦА ДО ЗАМОРОЗКОВ

- Среднемесячная температура в Новосибирской области ожидается в районе +15… +18. Это с учетом и ночных, и дневных температур. По западу региона такой показатель выше нормы на 1 градус, по остальным районам - около нормы. В первой декаде температура днем будет держаться около +20… +25, местами до +30. Во второй половине нас ждет понижение до +6… +11 ночью и до +18… +23 днем. В последней пятидневке месяца станет еще холоднее - ночью до +2… +7, местами заморозки до -2, днем до +12… +17. Месячное количество около нормы, по юго-западу области - меньше нормы, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В Томской, Омской и Кемеровской областях будут похожие температуры с разницей плюс-минус 1 - 2 градуса.

ПОЕЗЖАЙТЕ НА АЛТАЙ

Если планировали поездку в горы, середина августа - лучшее время. Еще будет стоять жара, а в первые и последние дни месяца помочит дождь.

- Температура в этом месяце ожидается около нормы, +25… +30 в первой и второй декадах. Дожди ожидаются в первой и последней пятидневках, - сообщили в Горно-Алтайском УГМС.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Не отстает по показателям жары и Красноярский край. На юге региона в августе обещают редкие дожди и сильную жару.

- Температура по центральным и южным районам края будет на 2 градуса выше средних многолетних значений. Температура ночью на протяжении месяца - от +16… +18 до +8… +13, днем в основном будет от +22… +27 до +30 и выше. Под конец августа - понижение до +18… +23, - сообщили в Среднесибирском УГМС.

А вот в Иркутской области, наоборот, пророчат дожди.

Средняя температура воздуха в августе будет близка к климатической норме и составит от +12 до +16. В первые пять дней месяца ожидается теплая погода с ночной температурой от +12 до +17 и дневной - от +22 до +29. В настоящее время в Иркутской области действует южный циклон, который приведет к дождливой погоде до 3 августа, - говорят в Иркутском гидрометцентре.

ЧЕГО ЖДАТЬ В СЕНТЯБРЕ?

Пока синоптики могут со значительной степенью точности прогнозировать погоду только на месяц вперед. Но есть долгосрочный прогноз на сентябрь - это конец вегетационного периода, когда в домах еще не включили отопление.

В Западной Сибири средняя температура в сентябре будет около нормы - 9 - 11 градусов. В Восточной - ниже на 1 - 2 градуса. А еще гораздо чаще, чем в августе, будут идти дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер