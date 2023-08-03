Новосибирцы поставили новый интернет-рекорд во время авиашоу в Мочище

Фото: Марианна РЫЧКОВСКАЯ

Билайн зафиксировал новый рекорд, который установили пользователи 30 июля во время авиашоу в Мочище. Абоненты оператора связи скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем на аналогичном мероприятии годом ранее, и в 1,5 раза больше в сравнении с обычным воскресным днем в этом районе*.

Пользователи были настолько активны, что использованного трафика хватило бы на просмотр порядка 2 миллионов фотографий или 120 тысяч коротких видео в социальных сетях. Всего было получено и отправлено более 2000 Гб интернет-трафика и проговорено порядка 580 часов голосовых звонков.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Делиться кадрами, видео и эмоциями с помощью мобильного интернета билайн в этом году было комфортнее. Оператор заблаговременно провел оптимизацию всей сети в Новосибирской области. Благодаря этому увеличилась средняя скорость мобильного интернета и емкость сети, когда большее количество пользователей могут одновременно на одной территории с комфортом пользоваться связью.

Специально для авиашоу билайн проанализировал работу сети в зоне мероприятия в прошлом году, когда пользователи также установили рекорд трафика, и не ошибся, спрогнозировав новый рост абонентской активности. Для поддержания надежной и уверенной работы была установлена мобильная базовая станция, которая позволила равномерно распределить нагрузку на сеть.

Фото: Марианна РЫЧКОВСКАЯ

- Анализ и прогноз нагрузки - это важный этап в построении и поддержании надежной сети. Мы стараемся учитывать все моменты и дополнительно усиливать сеть там, где будет наш клиент, где будет высокая потребность оставаться на связи с близкими, чувствовать себя комфортно и быть уверенным в своем операторе связи. В районе Мочище нашего покрытия в обычные дни достаточно. Однако авиашоу подразумевает нетипичное для данной местности скопление большого числа людей - для таких всплесков обязательно надо усиливать сеть. Применение дополнительной мобильной базовой станции в таких случаях - это зарекомендовавшая себя практика, - считает Сергей Бубен, директор новосибирского отделения билайн.

Фото: Марианна РЫЧКОВСКАЯ

Напомним, недавно Агентство «Телеком Дейли» протестировало работу сотовых операторов в Новосибирске и выделило билайн как лидера по ключевым параметрам, отвечающим за надежность соединения**. Это показатели успешности загрузки эталонной страницы, пинг и скорость мобильного интернета. Эксперт «Телеком Дейли» в часы максимальных пробок на дорогах проехал порядка 150 километров по улицам Новосибирска. С помощью измерительного комплекса TEMS Investigation*** аналитик измерил надежность сети и скорости интернета операторов связи там, где мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре.

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* По данным билайн на 30.07.2023 в сравнении с 31.07.2022 и 23.07.2023.

** Исследование «Телеком Дейли» доступно по ссылке

*** TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) - измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

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