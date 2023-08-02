В Новосибирске реализуется масштабный проект: это будет город в городе

Работы на стройплощадке идут полным ходом. Сейчас возводится шестой этаж в домах № 1 и 2 первой очереди. Фото: Строительная компания «Акация»

В этом проекте воплощены все популярные запросы покупателей. Доступная цена за квадратный метр - от 82 тысяч рублей; высокое качество строительства; возможность приобрести квартиры с готовой отделкой; удачное расположение - до площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска, 20 минут на автомобиле; развитая внутренняя инфраструктура квартала и благоустроенная придомовая территория - вот только некоторые преимущества масштабного проекта строительной компании «Акация».

Территория экоквартала «На Кедровой» благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Фото: Строительная компания «Акация»

Застройщик позиционирует проект как «город в городе». Площадь квартала - 28 гектаров. Зарезервированы земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Особенность экоквартала «На Кедровой» - многофункциональность. Благоустройство предполагает упорядоченную сетку улиц, современные детские и спортивные площадки, велодорожки, общественные пространства, беседки для работы и творчества. Застройщик сделал ставку на доступные досуговые решения 24/7. Центром притяжения для жильцов и гостей экоквартала «На Кедровой» станет сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Ландшафт квартала оценят мамы с колясками, велосипедисты и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, многолетние ели, тенистая лиственничная аллея создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. В любое время года новоселы будут наслаждаться природой и окружающей атмосферой.

При оформлении ипотеки в Сбере действует акция «Спасибо за квартиру»*, застройщик предоставляет скидку на квартиру 3%**.

Офисы продаж:

Красный пр-т, 165

ул. Игарская, 18/2

Тел. (383) 255-00-84

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Антей». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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* Акция действует с 01.08.2023 до 30.09.2023. ПАО «Сбербанк» в течение первых 2 лет с ежемесячных платежей начисляет клиенту бонусы «СберСпасибо». Подробности - в офисах продаж компании.

** Скидка 3% не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика.

Банки-партнеры: Банк ДОМ.РФ, ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» и др.

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