Устроить новоселье за 450 тысяч: 5 новостроек в Новосибирске с доступной ипотекой

Современная ипотека позволяет купить хорошую новостройку за умеренные деньги. Фото: Домклик

Были времена, когда покупка жилья казалась несбыточной мечтой. Либо счастливого новоселья ждали долгими годами. Копили, откладывали, сокращали траты, экономя на всякой сосиске и банке со шпротами.

Сейчас есть ипотека. Причем вполне доступная. Она, разумеется, требует прагматичного расчета: нужно убедиться, что работа – стабильная, а доход позволит вовремя покрывать кредит. Но зато и новоселье приближает. Даже молодая семья может позволить себе покупку квартиры или дома.

«Так еще ж на первый взнос денег надо… А потом еще проценты платить», – заворчит скептик. На это ответим тремя аргументами. Первые два называются «Господдержка» и «Семейная ипотека». Первоначальный взнос по этим льготным программам вполне посильный – от 15% согласно условиям Сбера. А умеренные ставки делают ежемесячные платежи вполне посильными для среднестатистической ячейки ипотечников. Кстати, в июле эти самые ставки в том же Сбере даже снизились: по «Господдержке» – до уровня от 7,4% при выборе квартиры в новостройке, по «Семейной» – до «от 5,4%».

Да и предложений на рынке достаточно: можно подобрать варианты с умеренным первоначальным взносом. Как полагаете, можно уложиться, например, в 450 тысяч? Сомневаетесь? Зря.

Заходим на сервис недвижимости Домклик от Сбера, жмем поиск новостроек в Новосибирске, и вот – множество вариантов. Несколько кликов – и перед нами ассортимент наиболее доступных по цене вариантов. Давайте присмотримся к предложениям в разных точках города.

ЕСЛИ РЯДОМ НУЖЕН ПРУД

Дом обещают сдать в следующем году. Фото: Домклик

Вот студия в ЖК на пересечении улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Цена – 2,6 миллиона рублей. Площадь – 21,8 квадратного метра: для студента или холостяка вполне хватит. Срок сдачи ЖК – конец следующего года. Метро – не слишком близко: 5 километров. Зато в радиусе полукилометра есть аптека, фитнес-центр, автосервисы и внушительный выбор сетевых магазинов. Рядом с домом – великолепный бонус, вдоль которого вечерами вам захочется гулять. Это пруд.

Теперь давайте прикинем траты. Открываем ипотечный калькулятор Домклик и видим: первоначальный взнос на такую квартиру – от 391 тысячи рублей. Ежемесячные платежи при кредите на 30 лет (всегда можно выплатить быстрее) в этом случае составят 12,4 тысячи рублей с «Семейной ипотекой», 15,3 тысячи с «Господдержкой» и 21,6 с базовой ипотекой на новостройки.

ЕСЛИ НЕКОГДА ЖДАТЬ

Этот ЖК уже сдан. Можно сделать ремонт и заселяться. Фото: Домклик

Не готовы откладывать новоселье? Тогда милости просим в микрорайон «Радуга Сибири» на улице Забалуева. Смотрим корпус, который уже сдан.

Цена студии в 27,6 квадратного метра – 2,9 миллиона рублей. От центра города далеко. Вот городской Экспоцентр и аэропорт – ближе. Зато из весомых аргументов в пользу этого варианта – озеро с благоустроенной набережной, обильно посаженная зелень. К дому прилагается двор-парк без машин, система видеонаблюдения и контроля доступа, огороженная территория, просторные детские и спортивные площадки. От микрорайона идет современная автомобильная дорога.

Первоначальный ипотечный взнос – от 437 тысяч рублей. Ежемесячные платежи – от 13,9 тысячи рублей с «Семейной ипотекой» Сбера.

А еще эту студию можно купить по специальной субсидированной программе Сбера и застройщика. Тогда ставка составит от 4,8%, а ежемесячные платежи – от 13 тысяч. Правда, Домклик честно предупреждает, что окончательный расчет представят строители ЖК, но почему бы и не посчитать? За это уж точно денег не возьмут.

РЯДОМ – ПЛЯЖ И ЛЕС

Это место находится максимально близко к природе. Фото: Домклик

Три километра до густого соснового бора, полтора километра до пляжа. Как вам такое место? Недалеко от реки Иня можно купить студию в 24,9 квадратного метра. Цена – 3 миллиона, корпус тоже сдан. И, кстати, в отличие от предыдущих вариантов, эта квартира продается не с черновой, а с предчистовой отделкой.

На этом примере можно хорошо рассмотреть один из многочисленных сервисов портала Домклик – он показывает заведения, которые находятся в шаговой доступности. Так вот рядом с 17-этажным домом на улице Виноградова – 13 магазинов и 8 ресторанов! Неплохо для места, которое в лучшем смысле напоминает загород.

Первоначальный взнос – 450 тысяч. Платежи – от 14,3 тысячи рублей по «Семейной ипотеке» Сбера до 24,8 – по базовой программе.

САМАЯ ПРОСТОРНАЯ

30 квадратных метров – довольно хорошая площадь, если рассматривать бюджетные варианты. Студия в районе улицы Троллейной (хотя официально она числится на Связистов) – как раз такая. Но ключей ради такого привлекательного метража придется подождать. Сдача – в конце 2024 года.

У нового комплекса – хорошая социальная и коммерческая инфраструктура. В шаговой доступности – школы, детские сады, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.

Цена тридцатиметровой студии без отделки – 2,94 миллиона рублей. Первый взнос – от 441 тысячи. Здесь тоже действует программа Сбера и застройщика, со ставкой от 4,8% и ежемесячным платежом в 13 тысяч рублей. А по классическим льготным программам возвращать банку предстоит от 14 тысяч в месяц, это с «Семейной ипотекой».

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СНИМАТЬ В АРЕНДУ

Ежемесячные платежи за ипотеку могут быть очень скромными. Фото: Домклик

Квартира – за 2,44 миллиона рублей. Это, согласитесь, очень привлекательно. Фактически дом находится за пределами Новосибирска, но мы решили включить его в нашу подборку. Это поселок Садовый, но место – у самой границы с Калининским районом.

Комплекс соседствует с березовой рощей. Усиленное озеленение двора и инфраструктура для детей – приоритет в благоустройстве пространства. Предусмотрена система безопасности «Умный дом». Чуть больше километра до озера Спартак. Площадь квартиры – 18,4 квадратного метра. Возможную нехватку метров компенсирует наличие просторной лоджии и чистовая отделка.

Первоначальный взнос – 366 тысяч рублей. И такую квартиру тоже можно купить по ипотечной программе от Сбера и застройщика. Тогда ежемесячные платежи составят менее 11 тысяч рублей. А с «Семейной ипотекой» – от 11,6 тысячи. За такие деньги даже в аренду жилье найти трудно.

Добавим: во всех этих ЖК можно найти не только студии. И по некоторым вариантам в обозначенные нами пределы «450 тысяч на первый взнос» могут вписаться даже «однушки». Все надо смотреть и считать.

КСТАТИ

ИПОТЕКА ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ

Интерес россиян к жилищным кредитам продолжает набирать обороты.

С одной стороны, это отмечают эксперты Центробанка. По их данным, в июне рост выдачи ипотеки в России ускорился до 2,5% и стал максимальным с декабря прошлого года. Данные экспертов Домклик подтверждают: в первые шесть месяцев 2023 года количество сделок, по сравнению с тем же периодом годом ранее, увеличилось на 66,9%.

Читайте также

• Лето за городом с Афоней, Бендером и Алисой Селезневой: если бы советские киногерои жили в частных домах

• Дом у берега: сколько стоит недвижимость рядом с новосибирскими водоемами

• 4 способа сэкономить, покупая новостройку по ипотеке в Новосибирске

• 3 истории новосибирских семей, которые переехали в загородные дома

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KVzDw