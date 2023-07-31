«Лез в трусы, а говорил о голени»: третья пациентка обвинила новосибирского травматолога в домогательствах

Девушка повредила ногу.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Скандал с врачом-травматологом одной из новосибирских больниц продолжает набирать обороты. В редакцию обратилась уже третья пациентка, которая обвинила медика в домогательствах. Свою историю 19-летняя девушка рассказала КП-Новосибирск.
- У меня был ушиб голени, вместе с папой я приехала в больницу. В кабинет меня запустили только одну, доктор стал меня осматривать. Когда я поняла, что его руки поднялись выше голени, я спросила, что он делает. Он сказал, что осматривает, есть ли повреждения мышцы. В тот момент я думала, что раз он врач, ему виднее, как осматривать. После осмотра он назначил лечение и дату следующего приема, - рассказала КП-Новосибирск девушка.
Она уверяет, что на втором осмотре доктор уже начал открыто ее домогаться.
- Он начал лезть рукой ко мне в трусы, а сам продолжал говорить о голени. При этом и голос, и руки у него дрожали. Для меня это было таким шоком, что я даже закричать не могла. Да и кто бы мне помог – дверь в кабинет была закрыта, - вспоминает пациентка. – После этого «осмотра» я еще два месяца не могла прийти в себя, была просто в ужасе…
Лечение девушка продолжила у другого доктора, и пыталась забыть случившееся в больнице:
- Рассказать об этом я решилась после того, как прочитала историю двух других девушек. Надеюсь, что чем больше будет обращений, тем больше шансов не допустить, чтобы еще кто-то прошел через такое.
А что же две других девушки, которые тоже винят доктора в домогательствах? Обе написали заявления (одна в полицию, другая в СК), и сейчас ждут результаты проверок. А доктор так и продолжает работать в больнице:
- Его даже не отстранили на время расследования, - возмущается одна из пациенток.
КП – Новосибирск следит за ходом разбирательств.
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