«Лез в трусы, а говорил о голени»: третья пациентка обвинила новосибирского травматолога в домогательствах

Девушка повредила ногу. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Скандал с врачом-травматологом одной из новосибирских больниц продолжает набирать обороты. В редакцию обратилась уже третья пациентка, которая обвинила медика в домогательствах. Свою историю 19-летняя девушка рассказала КП-Новосибирск.

- У меня был ушиб голени, вместе с папой я приехала в больницу. В кабинет меня запустили только одну, доктор стал меня осматривать. Когда я поняла, что его руки поднялись выше голени, я спросила, что он делает. Он сказал, что осматривает, есть ли повреждения мышцы. В тот момент я думала, что раз он врач, ему виднее, как осматривать. После осмотра он назначил лечение и дату следующего приема, - рассказала КП-Новосибирск девушка.

Она уверяет, что на втором осмотре доктор уже начал открыто ее домогаться.

- Он начал лезть рукой ко мне в трусы, а сам продолжал говорить о голени. При этом и голос, и руки у него дрожали. Для меня это было таким шоком, что я даже закричать не могла. Да и кто бы мне помог – дверь в кабинет была закрыта, - вспоминает пациентка. – После этого «осмотра» я еще два месяца не могла прийти в себя, была просто в ужасе…

Лечение девушка продолжила у другого доктора, и пыталась забыть случившееся в больнице:

- Рассказать об этом я решилась после того, как прочитала историю двух других девушек. Надеюсь, что чем больше будет обращений, тем больше шансов не допустить, чтобы еще кто-то прошел через такое.

А что же две других девушки, которые тоже винят доктора в домогательствах? Обе написали заявления (одна в полицию, другая в СК), и сейчас ждут результаты проверок. А доктор так и продолжает работать в больнице:

- Его даже не отстранили на время расследования, - возмущается одна из пациенток.

КП – Новосибирск следит за ходом разбирательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Засунул руки мне в джинсы, лапал грудь!»: пациентка обвинила в домогательствах врача-травматолога

В Новосибирске пациентка обвинила в домогательствах врача-травматолога (подробнее)

«Расстегнул лифчик, попросил номер»: вторая пациентка обвинила врача-травматолога в домогательствах

Девушка попала к доктору с ушибом спигы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber