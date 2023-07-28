Токсичный воздух: в Новосибирске почти в два раза превышена концентрация опасного формальдегида

Специалисты уверяют — для Новосибирска летом такое, к сожалению, в норме. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Шесть районов Новосибирска накрыло токсичным газом — формальдегидом. Это побочный продукт промышленного производства, энергетики и работы транспорта, бесцветный газ с резким запахом, который способен отравлять организм.

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил, что 26 и 27 июля в Центральном, Железнодорожном, Дзержинском, Заельцовском и Советском районах концентрация формальдегида была в 1,4 раза выше предельно допустимых значений. А в Кировском – даже в 1,9 раза! Чем еще опасен этот газ и откуда он берется, мы узнали у экспертов.

Специалисты по экологии отмечают, что у Новосибирска такая судьба — в теплый сезон задыхаться от пыли и прочих вредных примесей.

— У нас химические смоги всегда возникают летом. Концентрация формальдегида растет с увеличением температуры воздуха, и мы думали, что его накопление в атмосфере пойдет уже с мая. Концентрации тогда были не нулевые, но без превышений ПДК. Однако ночи в мае были холодные. А сейчас сложились такие метеоусловия, что накопления не успевают разрушаться. Не исключено, что вредное вещество и дальше будет накапливаться в атмосфере, как минимум до октября, пока в городе будет стоять теплая погода, — рассказал КП-Новосибирск специалист отдела экологической информации Западно-Сибирского УГМС Олег Казьмин.

По словам эксперта, это превышение еще считается небольшим. В предыдущие годы в Новосибирске формальдегид доходил и до трех ПДК. Это неприятно, но не настолько, как мы себе привыкли представлять.

— Превышение ПДК всегда опасно. Это гигиенический норматив, а не медицинский. Конечно, это не очень хорошо влияет на здоровье в целом. Формальдегид раздражает слизистые оболочки глаз, горла, дыхательных путей, вызывает головную боль и тошноту. Но превышение ПДК по пыли или другим опасным примесям тоже несет определенный вред. К тому же, формальдегид — вещество третьего класса опасности. Есть и более токсичные вещества: хром, кадмий, свинец, бензапирен. Чтобы человек почувствовал резкое ухудшение, ПДК должна быть превышена раз в 10, а то и в 50, а этого у нас никогда не было, — добавил в интервью КП-Новосибирск Олег Казьмин.

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