Поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке Снежная в Бурятии, завершились трагедией

Спасатели нашли тело туристки, пропавшей во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Фото: ГУ МЧС Бурятия. // соцсети.

В пятницу, 28 июля, стало известно о завершении поисков последней туристки, пропавшей во время сплава по реке Снежная. Девушку искали с 6 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС Республики Бурятии.

– Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку, – сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, группы спасателей доставили на реку Ара-Буректай накануне. Спасатели вели поиск на катамаранах, сплавляясь по реке.

Ранее за помощь в поисках Елены Романовой ее друзья объявили вознаграждение. А родные нанимали частный вертолет. Все они до последнего верили, что Елену удастся найти живой.

Девушка входила в группу из 8 человек, которые перевернулись на катамаранах во время сплава. Троих нашли в тот же день, еще четверых туристов – на следующий. Напомним, ЧП произошло 6 июля: 4 катамарана перевернулись в реку после прохождения водопада Хармын-Дуля.

– По большому счету, это ЧП - вина всей группы и руководителя в особенности. В паводок нельзя было сплавляться, они об этом знали и сознательно рискнули жизнями. Надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада. Там сейчас как раз пережидает паводок другая группа. Все подобные несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: «А вот у нас нет времени, давайте попробуем. Мы торопимся». Пробуют и гибнут..., – рассказал «КП» президент Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев.

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