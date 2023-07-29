Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Авиашоу начнется в 9.00. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Авиашоу в Мочище 30 июля 2023 – одно из самых ярких событий лета. Традиционно на праздник приезжают тысячи зрителей со всех уголков Сибири. Если у вас не получится приехать, не беда: прямая онлайн-трансляция начнется в 9.00.

Гости фестиваля увидят показательные выступления авиационной пилотажной группы «Русь» из Вязьмы и женской эскадрильи «Барсы», раритетную технику разных лет, прыжки парашютистов и еще много всего интересного.

Уважаемые читатели! Вы тоже можете присоединиться к трансляции: присылайте свои фото и видео в редакцию КП-Новосибирск на номер 8-91-068-56-72. Мы их обязательно опубликуем!

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