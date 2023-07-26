«Дочка вся мокрая была, потом заболела»: мама обвинила воспитательницу в том, что она вывела ребенка на улицу после закрытия садика

Девочка в детский сад сейчас не ходит. Фото: предоставлено Ларисой Лободенко.

Лариса Лободенко - мама шестилетней дочки - отказалась водить ребенка в садик после скандала с воспитателем. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

- Моя дочка ходила в детский сад в Калининском районе, - пояснила КП-Новосибирск Лариса. – Было еще прохладно, но воспитатель почему-то заранее надела на детей, которых перед закрытием садика еще не забрали родители, теплые вещи. В их числе была и моя дочь. Разумеется, дети вспотели, были мокрыми. Потом она вывела их на улицу – ждать мама и пап. Я опаздывала. Ехала в такси, на дороге была серьезная пробка из-за какой-то аварии – я об этом предупредила воспитателя.

Лариса считает, что воспитатель в ожидании взрослых вела себя крайне некорректно:

- Как мне потом рассказала дочка, воспитатель материлась, когда общалась с кем-то по телефону. У меня ребенок потом еще и спрашивал, что значит один из ее матов, - рассказывает сибирячка

Мама девочки заверяет: приехала за минуту до закрытия садика, забрала ребенка. А на следующий день встретилась с заведующей:

- Я ей рассказала обо всей ситуации, но она вступилась за воспитателя, мол, работа непростая, перенервничала, - передает диалог Лариса (об этом же мама девочки писала и в последующей переписке с заведующей и воспитателем – она есть в распоряжении редакции). – Но моя дочка после таких действий воспитателя заболела, неделю у нее была ангина. А потом у нее еще и омикрон выявили – тоже пришлось в садик не ходить.

В итоге Лариса решила забрать дочку из садика.

- Готовиться к школе будем вместе с репетиторами, плюс у меня есть возможность работать удаленно – буду вместе с дочкой дома. Но в этот сад мы больше ни ногой.

А что же сама воспитатель? Она рассказала КП-Новосибирск свою версию случившегося.

- Не было ничего подобного! Был уже восьмой час вечера, садик закрывался, мы с детьми вышли на улицу. Мама девочки приехала примерно в пять минут восьмого – я ей отдала ребенка. И все! Никакого скандала, ругани, - рассказала КП-Новосибирск воспитатель. – Я сама вообще уже в этом садике не работаю, ушла в другое место.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Доказать сложно»

Адвокат Михаил Спиридонов считает, что маме девочки призвать педагога к ответу непросто:

- Имела ли права воспитатель выводить детей из садика перед его закрытием, должно регламентироваться внутренним распорядком дошкольного учреждения. Если этот пункт не прописан – воспитатель могла действовать по своему усмотрению. Если прописан – то там должны быть указаны и меры дисциплинарного воздействия на педагога в случае его нарушения. Доказать то, что ребенок заболел после этой ситуации, тоже проблематично.

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