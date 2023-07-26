«Пытался оправдать свои зверства»: якутскому Чикатило, который растлил детей в Новосибирске, дали 21 год колонии

Бараусов подавал апелляцию, но решение суда оказалось непреклонным. Фото: СК Якутии

В Верховном суде Якутии рассмотрели апелляцию Андрея Бараусова, известного как якутский Чикатило. Маньяк насиловал и убивал женщин и детей в Ленском районе Якутии в 1980 - 1990-х годах. А в конце 2010-х отметился и в Новосибирске, где растлил еще шестерых детей. За все эти преступления в мае ему вынесли вердикт: 21 год колонии особого режима. Судебное заседание прошло в закрытом режиме без присутствия прессы.

ТЕРЗАЛ И НАСИЛОВАЛ 14 ЛЕТ

Бараусов уже отбыл 18 лет за убийство двух девочек с 1998 года, но убивать он начал гораздо раньше: правоохранительные органы не смогли доказать его вину в то время.

В 1983 году он убил незнакомую девушку на территории детского сада, но не успел изнасиловать ее, так как его спугнули.

В 1991 году маньяк изнасиловал и убил двух девочек в возрасте 4 и 5 лет, а тела закопал в лесу. Они числились пропавшими 30 лет.

В 1992 году Бараусов подвез 25-летнюю девушку на своей машине, затем проломил ей голову, затащил под лестницу и изнасиловал. Девушка скончалась.

В 1995 году маньяк заманил к себе в машину пятилетнюю девочку, увез в лес, избил и спрятал тело в яме. Девочка числилась пропавшей без вести 27 лет.

В 1994 году он преследовал трех девочек-подростков в парке. Двум удалось сбежать, но одну он затащил на стройку и изнасиловал. К счастью, она выжила.

Когда следователи связали между собой убийства, назначить маньяку смертную казнь было уже нельзя - начал действовать мораторий. Его приговорили к 18 годам тюрьмы.

Маньяк показывает, как убивал своих жертв. Фото: СК Якутии

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

Проведя в застенках почти два десятка лет, Бараусов совсем не изменился и продолжил свои преступления. Сначала он жил в Алтайском крае, а затем переехал в Новосибирскую область, где изнасиловал еще шестерых детей, но они смогли выжить. А ведь преступлений можно было избежать, если бы полицейские следили за ним внимательнее.

В 2021 году маньяку снова вынесли приговор: 18 лет лишения свободы в тюрьме для опасных преступников в Алтайском крае. Однако Бараусову предстояло ответить еще и за якутские преступления из 1990-х. Следователи подняли архивы, привлекли к распутыванию и самого убийцу, и тот рассказал о том, что долго оставалось тайной. 30 лет назад его жертвами стали еще трое детей и две девушки. Их тела не найдены до сих пор.

Таким образом, новый срок в колонии вырос до 21 года. КП-Якутск сообщает, что апелляции маньяку не помогли: Верховный суд остался непреклонен в своем решении. Бараусову сейчас 62 года, так что на свободу он вряд ли выйдет.

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