«Яд убивал его несколько дней»: сибиряк умер от укуса гадюки, которую не заметил

Сибиряк слишком поздно обратился за помощью. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

В Новосибирской области 37-летний житель Доволенского района умер от укуса гадюки. Пострадавшего можно было спасти, но он слишком поздно обратился за помощью. Яд убивал его организм несколько дней.

— Мужчина жил в деревне Согорное. Около 14 июля или раньше он был в лесу, возможно, заготавливал дрова. Когда укусила змея, он не обратил внимание на то, кто именно его укусил. На третий день у него сильно распухла нога, и, видимо, родственники настояли, чтобы он наконец обратился к врачам. Поступил в Доволенскую центральную районную больницу на прием, врачи установили, что это была гадюка. После осмотра его госпитализировали. Но спасти не удалось, было уже поздно, — рассказали КП-Новосибирск в администрации Доволенского района.

В Доволенской ЦРБ КП-Новосибирск пояснили, что за 2023 год к ним поступало четверо человек с укусом гадюки, но только этот единственный случай завершился летальным исходом.

Укус гадюки, которая живет в Новосибирской области, не экстремально опасен, по сравнению с черной мамбой или тигровой змеей. К летальному исходу он приводит только в 20% случаев. Но недооценивать яд этой змеи не стоит.

— Когда мы приходим в зоопарк, на любых змей смотрим через стекло герметичного террариума, потому что это опасные, ядовитые существа. Если медицинская помощь оказана вовремя, то опасность от укуса минимизируется. Конечно, многое зависит и от индивидуальных особенностей: возраста, восприимчивости к яду, наличия сопутствующих заболеваний. Но, в любом случае, если к врачу обратились несвоевременно, есть вероятность развития серьезных осложнений и гибели человека, — объяснил КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

Специалист отмечает, что при укусе любого ядовитого существа, будь то оса, гадюка или скорпион, терпеть боль и откладывать вызов врача ни в коем случае нельзя.

— В медучреждении поставят противозмеиную сыворотку и применят различные препараты. Яд гадюки обладает гемотоксическим действием, то есть вызывает разрушение эритроцитов. Помимо резкой боли появляется тошнота, слабость, бледность, открывается кровотечение, в том числе во внутренние органы, и возникает некроз сосудов, — говорит Яков Новоселов.

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