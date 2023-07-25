Рабочие места, социальная инфраструктура, парки: какой район Новосибирска комфортен для жизни?

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Районы отличаются не только инфраструктурой и транспортной развязкой, но и многими другими показателями.

Кировский - один из самых активно застраиваемых районов Новосибирска. Его население - почти 194 тысячи человек.

У жителей Кировки всегда есть хороший выбор вакансий на стабильных предприятиях. Всего их здесь более 50, крупных и средних - более 30. В экономической сфере района занято 42 тысячи человек.

Кировский район может похвастаться сложившимся объемом имеющейся социальной инфраструктуры. В ближайшие 7 лет в районе будет построено 13 детских садов почти на 3 тысячи новых мест, в том числе три детских сада на улице Петухова, один - на улице Зорге. Также будет возведено 10 школ на 8,4 тысячи мест, в том числе запланировано построить школы на улицах Комсомольской и Зорге. Кроме того, здесь строят две новые крупные поликлиники - на улицах В. Уса и Краснодарской. На улице Громова откроют отделение общей врачебной практики. Одна из задач для района - улучшение транспортной доступности новых микрорайонов, устранение пробок в часы пик. Здесь много зеленых зон. Площадь парков и скверов - около 600 тысяч квадратных метров, это и Бугринская роща, и новый парк «Арена».

- Кировский район - один из самых привлекательных в Новосибирске, - отметили в ГК «Расцветай». - Мы оцениваем перспективы развития этой локации как отличные и уверены, что через несколько лет здесь станет еще уютнее, благоустроеннее и комфортнее. Мы видим стабильный спрос на качественное жилье в этом районе, запрос на новый уровень жизни и рады, что наши проекты высоко оцениваются покупателями.

В «Расцветай на Зорге» можно приобрести квартиры с готовым ремонтом. Фото: ГК «Расцветай»

У застройщика в этой локации два крупных проекта - «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», который строится под брендом «Акация». Оба квартала запроектированы с обилием рекреационных зон, спортивными и детскими площадками. Большое внимание уделяется безопасности и удобству ежедневных передвижений по кварталу: двор без машин, прозрачные входные группы на уровне земли, прогулочные бульвары вдоль домов с магазинчиками и кафе.

«Расцветай на Зорге» - квартал с развитой придомовой инфраструктурой для прогулок и активного отдыха. Всего за полчаса можно добраться до пляжа на Обском море, а за 20 минут на машине - до центра левобережья, площади К. Маркса.

Квартал «Цветной бульвар» расположен в 10 минутах езды от семейно-торгового центра «МЕГА». Фото: Строительная компания «Акация»

«Цветной бульвар» идеально расположен в центре Кировского района, здесь великолепная транспортная доступность. В зеленых дворах-парках квартала будут современные детские и спортивные площадки, места для отдыха, а через весь квартал протянется большой пешеходный бульвар с цветочными клумбами.

Для тех, кому важно быстро переехать, дома первой очереди в этих проектах сдадут уже в этом году. Цена квадратного метра «Расцветай на Зорге» максимально комфортна - в среднем 95 тысяч рублей, в «Цветном бульваре» - от 100 тысяч рублей за квадратный метр. В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

- ул. Зорге, 230

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

Тел.: +7 (383) 255-00-83

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