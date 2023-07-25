В перевернувшемся грузовике с туристами на Алтае погиб 26-летний парень: его родители и младшая сестра чудом спаслись

Грузовик перевернулся утром 25 июля. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Республике Алтай: напомним, там по горной дороге на Каракольские озера перевернулся автобус с туристами и водителем-гидом. Как стало известно КП-Новосибирск, туристов было 16 человек – это была группа отдыхающих из Екатеринбурга.

- Один турист погиб, 11 человек пострадали, среди пострадавших – шестеро детей, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В аварии пострадали 11 человек. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

Погибший турист – 26-летний Степан С.: на отдых он приехал вместе с семьей.

- Степан – мой брат, на Алтай он поехал вместе с нашими родителями и младшей 12-летней сестрой, выехали туда около недели назад, - рассказал КП-Новосибирск Данил, брат погибшего. – Они брали тур, уезжали на поезде вместе со всей группой из Екатеринбурга.

Данил был последним, с кем брат связался перед поездкой на озера:

- Написал, что они туда едут, - говорит Данил. – А потом я из новостей узнал, что произошла авария. С родителями связи нет (в горах может не ловить сотовая связь).

Как КП-Новосибирск пояснили в скорой помощи, родители и младшая сестра погибшего парня не пострадали. КП-Новосибирск выражает соболезнования семье Степана.

Напомним, это не первая авария в горах. Ровно год назад грузовик с туристами, который ехал на Каракольские озера, также перевернулся на дороге. Тогда туристы получили травмы, но никто не погиб.

- Я помню, что проблемы начались еще когда мы поднимались в гору: машина не могла проехать, появился запах горелого, машина периодически стала скатываться вниз. Тогда я поняла, что все вышло из-под контроля, стало очень страшно, особенно за детей. В итоге, когда машина в очередной раз поехала вниз, она уже не смогла остановиться и перевернулась, - рассказывала КП-Новосибирск одна из пострадавших. В итоге, добираться до нужной базы туристам пришлось самим.

Добираться до базы сибирякам пришлось самим. Фото: предоставлено героиней материала

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