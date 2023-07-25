«Фирма брала гидов подешевле»: количество пострадавших в ДТП с грузовиком на Алтае увеличилось до 12 человек

Авария произошла по дороге на Каракольские озера. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

Страшная авария произошла во вторник, 25 июля, в Республике Алтай в районе устья реки Тура: там перевернулся грузовик с 15 туристами, которые ехали из села Каракол на Каракольские озера.

- В 08.58 поступило сообщение об опрокидывании ГАЗ-66. Известно, что один человек погиб (по предварительной информации, на месте ДТП умерла женщина), - пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай. Привлечены волонтеры, готовится к вылету вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.

Изначально сообщалась о том, что пострадали трое человек, но сейчас следователи сообщают, что их больше.

- В момент аварии в машине, помимо туристов, находился водитель: по предварительной информации, он – местный житель, выполнял функции гида, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Республике Алтай. – Пострадал он и 11 туристов (одна из них – погибшая на месте ДТП женщина). В числе пострадавших – несовершеннолетние.

О фирме, которая организовывала этот тур, местные гиды отзываются плохо:

- Эта поездка стоила от 2900 на человека. У фирмы есть своя база на озерах, туристов завозили туда. Фирма экономила, выбирала неопытных водителей-гидов подешевле, - рассказал КП-Новосибирск гид, попросивший об анонимности. - В прошлом году с их машиной на том же маршруте уже была авария, тогда тоже пострадали люди.

Уважаемые читатели, если вы знаете туристов, которые находились в грузовике, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72.

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