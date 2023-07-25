Сделайте это с Германом: как манекен помогает изобличать преступников

Герман привык быть в центре крупных расследований. Фото: предоставлено Следственным управлением СКР по Новосибирской области.

У него нет служебного удостоверения и звания. Он не уходит на обед и не берет отпуск. Но когда дело касается самых изворотливых преступников, приходит на помощь. Это манекен по имени Герман. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ

Лесополоса, место вдали от магазинов, домов и машин. Преступник хватает «жертву», сжимает руки на шее. И проговаривает:

- Он стоит ко мне спиной. Я беру за шею и сжимаю…

Душитель расправляется с «потерпевшим», комментируя все свои действия. На него смотрят сотрудники следственного отдела и снимают действия на камеру.

Преступник – реальный. А в роли жертвы – Герман. Манекен. Герман умирал много раз – от удушений, побоев и ножевых ран. Такая у него работа: помогает сотрудникам восстанавливать криминальные события.

«Берем с собой Германа» - так говорят сотрудник, отправляясь на очередной выезд. Фото: предоставлено Следственным управлением СКР по Новосибирской области.

- Когда я только начинала службу, постоянно слышала разговоры между коллегами: «Берем с собой Германа», «Нужно ехать вместе с Германом». Сначала думала, что это имя реального сотрудника. Потом узнала, что речь идет о манекене, - рассказывает КП-Новосибирск старший следователь следственного отдела по Ленинскому району областного управления СКР Мария Тарасова. – Как он стал Германом, сейчас уже в отделе не помнят. Но он с этим именем живет давно.

ЕГО НЕ ПРОВЕДЕШЬ

Будни у Германа - по-настоящему тяжелые. Когда идет следствие по убийствам и смертельным дракам, преступники свои действия должны описать в деталях. Если обвиняемый говорит правду – такая точность позволяет закрепить доказательную базу. А если лжет, в мелочах как раз и проколется.

Ну а манекен позволяет сверить каждое движение в момент преступления. И здесь от Германа особенно зависит разоблачение преступника.

- Был случай, когда фигурант рассказывал, как дрался с потерпевшим и кубарем катался по комнате. Но когда стали проверять его показания с Германом, выяснилось, что человек дает ложные показания. Оказалось, что в помещении просто не хватает места для таких движений, которые описывал гражданин, - приводит пример Мария Тарасова.

Манекен помогает Марии Тарасовой и другим следователям проверять правдивость показаний. Фото: предоставлено Следственным управлением СКР по Новосибирской области.

Тогда Герман помог разоблачить очередной обман. И работа по такому уголовному делу прошла для безмолвного «следователя» сравнительно легко. Но бывает, очередной выезд на место происшествия заканчивается для Германа «травмами».

- Обычно фигуранты повторяют свои действия спокойно. Но некоторые демонстрируют повышенную жестокость, даже нанося удары по манекену. По фотографиям Германа вы можете оценить последствия, - говорит следователь.

ПРИНЯЛИ ЗА ЧЕЛОВЕКА

За годы «службы» Герман, действительно, многого натерпелся. Побои, удары ножом, топором, табуретками – периодически это сказывается травмами. Даже голова выносливого манекена «перебинтована» - в дело пошел скотч.

Но ссадины не мешают этому «бойцу» и дальше делать свое дело. Очередной пример – следствие по делу об убийстве в лесополосе Ленинского района.

Двое местных выпивали. Поблизости отдыхал 47-летний мужчина, сделал замечание.

«Злоумышленники, испытывая злобу к потерпевшему, вызванную его навязчивым поведением, подошли к отдыхающему и, действуя группой лиц, нанесли не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия», - такие подробности установил следственный отдел.

Какими бы тяжелыми не были будни, он не уходит в отгулы и не берет отпусков. Фото: предоставлено Следственным управлением СКР по Новосибирской области.

В этой истории манекену пришлось выступать в роли того самого отдыхающего. С помощью Германа правоохранители восстановили события, а преступники получили по 9 лет и 6 месяцев колонии строго режима.

Было дело: манекена приняли за живого человека. Это случилось затемно, когда в следственном отделе уже никого не было. Сработала сигнализация, и в отдел приехали бойцы спецслужб. И когда в темном помещении увидели силуэт, первым порывом было – скрутить и задержать постороннего.

Оказалось – свой, Герман. Сопротивления не оказывает. Так что применять к нему силу не пришлось.

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