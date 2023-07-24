«От меня отходили как от прокаженной»: сибирячка ушибла голову и рассекла бровь о стеклянную стену в магазине

Жительница Новосибирска разбила лицо о стеклянную стену в магазине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска Ирина ушибла лицо и рассекла бровь в магазине обуви и аксессуаров на улице Курчатова. По словам пострадавшей, сотрудники не оказали ей первой помощи и даже не вызвали скорую помощь. О том, как действовать в такой ситуации, и кто понесет ответственность за случившееся – в материале КП-Новосибирск.

Пострадавшая Ирина рассказала, в магазин она пришла, чтобы купить ободок для своей 90-летней бабушки. Ознакомившись с выбором, поспешила на выход. И быстрым шагом, со всей силы, вошла в стеклянную стену.

– На ней не было предупредительных знаков. Например, в отделе напротив есть две белых полосы. Тут нет. Я не так, чтобы совсем никак, но не очень вижу без очков. Плюс стена ничем не огорожена, – написала Ирина на сайте «Фламп».

Девушка поделилась, что сильно ушибла всю левую часть тела и рассекла бровь. У нее пошла кровь, плюс было очень больно:

- Реакция продавцов меня поразила. Когда я со стонами, держась за лицо, пыталась понять, к кому обратиться, от меня начали отходить, как от прокаженной. Я ничего не соображала, боль была такая дикая, что я какое-то время толком не могла лица различить. Я говорила: «помогите!». Когда я поняла, что помощи не будет, я начала кричать, что как можно было никак не закрыть и не пометить это стекло, – рассказывает Ирина.

Девушка добавила, что ее шатало и тошнило от боли. В состоянии аффекта она плохо контролировала эмоции. В ответ на них сотрудники магазина заявили, что не несут ответственности за инцидент:

Пострадавшей зашили рану. Фото: скрин-шот с сайта "Фламп", пользователь Ирина.

– Продавцы говорили мне: «Нас это не касается, мы не обязаны ничего делать со стеклом, все вопросы к администрации!» Все это они произносили именно с восклицательным знаком,– говорит Ирина.

По словам пострадавшей, в магазин зашла ее 90-летняя бабушка. Пожилая женщина была в шоке, увидев окровавленную внучку, плачущую от боли. Ирина добавила, что сотрудники отдела предложили ей перекись и стопку ватных дисков, положили все это рядом с монетницей. При этом, говорит сибирячка, она была не в состоянии оказать себе первую помощь самостоятельно. Скорую девушка вызвала себе сама.

– Одна из консультантов поговорила с управляющим по телефону. Она сказала, что так как сегодня воскресенье, со мной никто разговаривать не будет! После чего вынесла вердикт: «Звоните в скорую, в полицию, возместим ущерб, если докажете нашу причастность». А вторая консультант при этом нагло улыбалась. Я ей сказала, что терять мне особо нечего, на лице шрам на всю жизнь, и, если бы не бабушка под боком, я бы нарисовала ей такой же, чтобы она поняла, каково мне сейчас. После моей фразы сотрудница улыбаться перестала, – добавила Ирина.

По словам Ирины, она обратилась в полицию, там зафиксировали факт случившегося. А также дождалась скорую:

– Единственные, кто меня там на месте пожалел, – это врач и водитель скорой. Они предложили нашатырь, обработали и заклеили рану, а то я уже все влажные салфетки извела, пытаясь остановить кровь, – уточнила Ирина.

Зашивать рану на лице в государственной больнице девушка не захотела. Обратилась за помощью в частную:

– Шов стоит 4,5 тысячи, еще 2,5 – его снять. Так как саморассасывающиеся нитки на такую подвижную часть лица не накладывают. Хирург, который шил мне лицо, подтвердил: он и сам так один раз врезался в стеклянное ограждение, но у него все, слава Богу, обошлось, не повредился. И он очень меня жалел, – добавила девушка.

Ирина поделилась, что после огласки с ней связалась HR-директор магазина. По ее словам, она предложила полную компенсацию за лечение и проезд. А также пообещала, что в компании проведут внутреннее разбирательство, чтобы в будущем такого не повторилось.

По словам Ирины, травму она получила как раз перед отпуском. Теперь она переживает за свое здоровье и внешний вид.

– Болят плечо и колено, но вишенка на торте – шов над бровью 2 см, и наливается синяк на скуле. Перед долгожданной поездкой в отпуск я выгляжу так, как будто бы мне от души прописали правой рукой в левый глаз, – сетует девушка.

Отметим, что это не единичный случай в Новосибирской области. Ранее «Комсомолка» писала о школьнице, которая врезалась в стеклянную дверь в кинотеатре и попала в больницу. А также о мужчине, разбившем лоб о стеклянную дверь в банке. По словам очевидцев, новосибирец ее просто не заметил. Его с травмой головы увезла в больницу скорая.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Корреспонденты КП-Новосибирск попросили юриста Константина Зиновьева объяснить, должны ли стеклянные стены и двери быть обозначены знаками, а также, кто должен отвечать за травмы посетителей.

– Должны ли, согласно закону, на стеклянных дверях быть предупредительные таблички?

– Чёткого указания в действующем законодательстве на этот счёт нет, но судебная практика исходит из следующего: В статье 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.

Статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» определено, что здание должно быть спроектировано и построено, чтобы в процессе эксплуатации не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Пунктом 5 части 5 статьи 30 указанного Федерального закона установлено, что в проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках. Статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в числе прочего: обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. А вот первую медицинскую помощь девушке оказывать продавцы были не должны, так как не имеют необходимых знаний и образования. Они обязаны были только вызвать скорую помощь.

– Что грозит ответственным лицам в случае отсутствия табличек?

– В случае, если со стороны потребителя не имела места грубая неосторожность, повлёкшая его увечье, то торговая организация должна возместить материальный вред, понесённый в связи с лечением, реабилитацией и временной потерей заработка (при наличии такового). Также возможна компенсация морального вреда как потерпевшей, так и её близким родственникам (дети, супруг, родители).

– Какие шаги необходимо предпринять человеку, получившему такой ушиб?

– Нужно своевременно обратиться в полицию и медицинское учреждение, чтобы зафиксировать факт вреда, причинённого здоровью.

– Куда нужно обратиться, чтобы возместить понесенный ущерб?

– Если торговая организация добровольно не будет возмещать положенное, то тогда пострадавшему человеку необходимо обратиться в суд.

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