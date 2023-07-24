Мемориал Аксенова - яркий старт нового спортивного сезона

Фото: пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

В нынешнем году состязания, организованные клубом «Первомаец» и региональной Федерацией спортивной борьбы, проводятся под патронатом губернатора Новосибирской области Андрея Травникова при методической поддержке движения «Сделай выбор».

Фото: пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Руководитель движения «Сделай выбор» сенатор РФ Александр Карелин считает, что поддержка областного правительства, профильного министерства придает Мемориалу Аксенова значимости. Турнир способствует росту спортивного мастерства, обладает мощным педагогическим эффектом: пропагандирует правильные ценности, верность традициям, выбранному пути. Зрители смогут увидеть противостояние лучших российских атлетов и представителей борцовских школ стран ближнего и дальнего зарубежья. Приглашения для участия в состязаниях отправлены в клубы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Ирана, Сербии и Узбекистана. Турнир проводится для того, чтобы дети и подростки, пришедшие на Мемориал Аксенова, почувствовав нерв схваток, увидев красоту борьбы, захотели заняться спортом, загорелись жаждой побед.

Александр Карелин убежден, что занятия спортом - это пример правильного выбора и ответственного отношения к своей судьбе.

Фото: пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Новосибирская область - родина победителей соревнований планетарного уровня, маститых и талантливых тренеров, способных научить своих подопечных добиваться успехов в спорте и в жизни. Наставники ищут воспитанников увлеченных, активных, готовых трудиться, преодолевать и побеждать. Именно поэтому вход на Мемориал Аксенова будет бесплатным.

Мы побывали в селе Легостаево, где проходят учебно-тренировочные сборы клуба «СКА-«Первомаец». Спортивная база расположена в живописном месте Искитимского района, в нескольких сотнях метров от берега реки Берди.

Фото: пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Главный тренер клуба «СКА-«Первомаец» Александр Екимов рассказал, что база создана его первым наставником Алексеем Ивановичем Гуцем. Летние сборы в этом месте проводятся уже 23 года, участвуют борцы разного возраста: юноши, юниоры и взрослые. Здесь есть возможность играть в футбол, заниматься общефизической подготовкой. Для того чтобы не зависеть от капризов погоды, тренировочный ковер установлен под специальным навесом. Конечно, Мемориал Аксенова - это яркое событие, взрослые и юниоры оттачивают технику, а юным борцам тоже надо проявить усердие и старание, в награду они получат возможность увидеть поединки турнира своими глазами с трибун «Локомотив-Арены».

В расписании занятий есть уникальные упражнения. Например, «поединок с водной стихией», когда надо проплыть или пробежать против течения, а также отработка бросков из стойки в воде. Выглядит это очень эффектно.

Лидеры взрослой команды «СКА-«Первомаец», чемпионы России, победители первого Мемориала Аксенова Виктор Ведерников и Сергей Степанов тоже тренируются в Легостаево. На турнире памяти Аксенова - 2022 Сергей Степанов начал свою победную серию в весовой категории до 77 килограммов. Ему не было равных на чемпионате России нынешнего года, на четвертом этапе соревнований международной борцовской лиги Ивана Поддубного (PWL-4), а также на международном турнире, посвященном памяти победителя турнира «Дружба-1984» (альтернативный турнир для борцов социалистических стран, организованный из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе), двукратного чемпиона мира и Европы Бенура Пашаяна. Очередной экзамен на мастерство для Сергея Степанова - это поединок с соперником из Болгарии, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы Айком Мнацаканяном. Встреча состоится во Владикавказе 29 июля в рамках турнира PWL-5.