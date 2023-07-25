Борьба за зрение: как офтальмологи «Санталь» спасают глаза сибиряков

Фото: ООО «Санталь 54»

Офтальмологи центра микрохирургии глаза «Санталь» знают, как бороться с этими заболеваниями. Врачам клиники помогают накопленный опыт и оборудование мирового уровня. Одно из последних приобретений - новейшая операционная система 3D-визуализации. Таких комплексов в России всего 24, и один из них - в «Санталь».

Профессионализм офтальмологов «Санталь» позволяет браться за самые сложные случаи, поэтому все больше сибиряков, трепетно относящихся к своему здоровью, стремятся попасть в эту клинику.

КАТАРАКТА НЕ УРОЖАЙ - НЕ ЖДИТЕ, КОГДА СОЗРЕЕТ!

В «Санталь» оперируют пациентов с различными видами катаракты. Раньше было принято дожидаться созревания болезни. Сегодня офтальмология шагнула далеко вперед.

- Катаракта не овощ и не фрукт - не нужно ждать, когда она созреет. Возможности микрохирургии глаза изменились, и мы успешно оперируем это заболевание на ранних стадиях, когда первые признаки болезни начинают беспокоить пациента, - рассказывает офтальмохирург Элеонора Константиновна Маркус.

Золотой стандарт хирургического лечения катаракты - факоэмульсификация с имплантацией искусственного хрусталика (интраокулярной линзы, ИОЛ). Это ультразвуковое превращение помутневшего хрусталика в эмульсию, которую бережно удаляют через микропрокол на роговице. Затем через тот же прокол офтальмолог имплантирует линзу, после чего она под контролем врача разворачивается внутри глаза.

Фото: ООО «Санталь 54»

- Благодаря этой современной технологии - без боли, разрезов и швов - пациенты отправляются домой всего через пару часов после операции, - говорит Любовь Константиновна Фомченкова, офтальмохирург.

Новый хрусталик подбирается на этапе подготовки по индивидуальным параметрам. «Санталь» предоставляет пожизненную гарантию на ИОЛ - ее не придется менять в течение жизни. В клинике есть стационар, где пациент может находиться под наблюдением столько, сколько это необходимо.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕТЧАТКИ - ВЫЗОВ ДЛЯ ВАШЕГО ЗРЕНИЯ

Когда люди узнают о проблемах с сетчаткой, они начинают паниковать. По статистике, заболевания этой структуры глаза - частная причина полной слепоты. Они опасны тем, что в начальной стадии могут протекать без явных симптомов. При возникновении вспышек перед глазами, искажений контуров предметов и появлении «занавески» в поле зрения важно как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Лечением сетчатки в «Санталь» занимаются витреоретинальные хирурги Тихон Евгеньевич Юрашкеев и Ирина Юрьевна Исакова. Это врачи «ювелирной» специализации. Офтальмохирурги центра работают с диабетической ретинопатией - поражением сетчаткой оболочки и ее сосудов при сахарном диабете. В клинику можно обратиться, если вам пришлось столкнуться с дистрофией сетчатки, ее отслойкой, возрастной макулярной дегенерацией и другими заболеваниями.

Центр микрохирургии глаза «Санталь» оказывает полный спектр офтальмологических услуг:

• Комплексная диагностика

• Лазерная коррекция зрения

• Лечение заболеваний сетчатки

• Лечение глаукомы

• Хирургия катаракты

Адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 16/1, 7-й этаж

Телефон: 8 (383) 3-047-047

http://santal-nsk.com

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