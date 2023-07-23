«Ее лапу будто приклеило к ступеньке, ударило током»: в Новосибирске владельцы собак требуют снять с рейсов старые троллейбусы

После смерти пса от удара током другие владельцы собак обеспокоились судьбой своих поводырей. Фото: скриншот из видео Александра Дегтярева

Несколько дней назад в новосибирском троллейбусе №24 убило собаку-поводыря. Смерть лабрадора Вайта так всколыхнула владельцев животных, что они решили добиваться кардинального решения проблемы. Люди делятся в соцсетях: оказывается, это далеко не единственный случай, когда собак било током в общественном транспорте.

«ЭТО НЕ ПРОСТО СОБАКА, ЭТО НАШИ ГЛАЗА»

По незрячим людям потеря поводыря бьет сильнее всего. Таких подготовленных собак на весь Новосибирск всего дюжина. И кто же готов к тому, чтобы выход из дома с верным спутником превратился в игру на выживание?

— Мою овчарку ударило током весной 2020 года. Она так подпрыгнула, взвизгнула. Я спросила у кондуктора: «Почему у вас током бьет?». На что она ответила: «Это не ток, это просто ваша собака визжит». Мы продолжаем ездить в троллейбусах, не все из них такие. Но теперь, после позавчерашнего случая с Ириной, мне очень страшно на них ездить. Хоть утверждают, что троллейбус вышел исправный на линию, я уверена, что это не так, — рассказала КП-Новосибирск незрячая владелица поводыря Ульфи Надежда Корнеева. — Это была не просто собака, поводырь — это наши глаза, часть семьи, часть нас самих. Без собаки мы не можем выйти на улицу. Теперь, получается, как рулетка, думать постоянно: убьет или не убьет?

Владельцы собак отмечают — чаще всего животных бьет током, когда идет дождь или снег.

— Моя собака - не поводырь, но ее тоже ударило как раз в троллейбусе №24. Было дело этой зимой, когда выходили, на ступеньках собака завизжала, потом еле вывалилась из троллейбуса. Во время спуска ее лапу как будто приклеило к ступеньке, но собака силой движения сумела ее оторвать. Стояла потом на лапах, правда, ее пошатывало. Слава богу, моя пришла в себя, пока до дома шли, — рассказала КП-Новосибирск Алевтина Русских.

Владельцы собираются составлять обращения в Следственный комитет, прокуратуру, губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирску с требованием запретить эксплуатацию старых троллейбусов, в которых есть риск получить удар током.

ПОЧЕМУ СОБАК ВООБЩЕ БЬЕТ ТОКОМ?

Эта проблема давно в троллейбусах нашего города. Полицейских собак тоже неоднократно било током, правда, без смертельных случаев. На это влияет влажность, вода — чаще всего удары током именно в дождливые дни. Собака ставит лапы на ступеньку, пропускающую ток, а вода — хороший проводник. Людей не ударяет, потому что они в обуви с резиной. Но если слетит обувь, или человек поскользнется, заденет рукой ступеньку — ударит и его, — рассказала КП-Новосибирск ветеринар Анастасия Щукина.

Ранее мы брали комментарии у специалистов — те также считают, что виноваты совпавшие влажность на дорогах и неисправность старого троллейбуса.

— Возможно, токоприемники были неисправны. При нормальном креплении токоудерживателей и токоприемников электричество не могло попасть на корпус троллейбуса. Скорее всего, из-за сырости или неисправности токопроводимых частей троллейбуса ток попал на корпус даже при нажатой педали. Где-то что-то проржавело или отвалилось. Троллейбус-то старый, — говорил КП-Новосибирск Евгений, бывший водитель троллейбусов.

В «Горэлектротранспорте» КП-Новосибирск ответили, что сейчас на линии по-прежнему ходят все троллейбусы и они в исправном состоянии, но не назвали их возраст.

Проверку по факту гибели собаки проводят прокуратура Новосибирской области и Следственное управление СКР по Новосибирской области.

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