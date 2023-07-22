«У него пробита голова, он ничего не помнит»: пострадавший в массовой драке возле диско-бара «Синий иней» отказался от помощи скорой

Мужчина упал после удара. Фото: скринот из видео "АСТ-54"

Ранним утром 22 июля в центре Новосибирска толпа мужчин подралась возле диско-бара «Синий иней». Очевидцы сняли конфликт на видео. На кадрах видно, как на одного из участников драки налетели сразу трое. Один из ударов его отправил в нокаут.

Очевидцы кинулись оказывать упавшему на асфальт первую помощь. Тут же подоспела полиция. ППСники как раз патрулировали город.

- Они пресекли конфликт. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но от нее он отказался, и сам ушел с места, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск нашла друга мужчины. Он рассказал, что произошло возле бара.

- Он сам ничего не помнит. Знакомые говорят, что его вины нет. Он не зачинщик и не провокатор. У него пробита голова, ссадины на лице, но в целом чувствует себя нормально, - рассказал КП-Новосибирск друг пострадавшего.

Сейчас в деле разбирается полиция. Они ищут участников конфликта, выясняют из-за чего они подрались.

- Изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошен персонал бара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - подытожили в ведомстве.

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