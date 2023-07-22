Кривые и с шишкой: жительница Новосибирска увеличила губы и получила асимметрию рта

Губы стали с одной стороны больше. Фото: предоставлено Анжеликой

33-летняя Анжелика из Новосибирска хотела пухлые губы. Клинику выбрала проверенную, где делала не одну пластическую операцию. Записалась на прием к косметологу и отдала за это 16 тысяч рублей.

- Мне этот врач понравился по отзывам, работам в ее соцсетях. Все выглядело натурально. Вот и доверилась. Она ввела мне филлер, все было нормально. Удивило только то, что в кабинете вместе с ней были маленькие дети. Не знаю по какой причине, но они были там, - рассказала КП-Новосибирск Анжелика, пациентка клиники.

По словам женщины, асимметрию губ она увидела сразу, но не предала этому значения. Подумала, что это отек, он спадет. Но не тут-то было.

- День, два, а одна сторона была больше другой. Даже муж заметил. Я снова обратилась к косметологу, мне докололи филлер. Думала, что все исправится, но нет. Потом сделала еще одну коррекцию, но результат очень расстроил. Левая сторона была больше правой, — показывает пациентка.

После третьей коррекции Анжелика заметила на губе еще и шишку. Она образовалась внезапно и никуда не собиралась уходить.

- Прошло уже четыре месяца, а шишка все еще осталась. Конечно, сейчас она еле заметна, но при дневном освещении ее можно разглядеть. Надеюсь, в скором времени она совсем рассосется, и моя проблема исчезнет окончательно, - сетует Анжелика.

Женщина говорит, что никаких жалоб и претензий никуда не писала. Только теперь она будет тщательнее выбирать врача, а ближайшее время вообще не будет делать никаких процедур.

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