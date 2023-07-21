В Новосибирске открылся кинофорум «Киностарт»

Фото: Пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Как рассказала координатор движения общественной поддержки «Сделай выбор» сопредседатель оргкомитета кинофорума «Киностарт» Анастасия Журавлева, основные задачи форума в том, чтобы молодые кинематографисты смогли получить серьезную экспертную оценку своих работ, представить их широкомасштабно в большом зале «Победа» и, конечно, поделиться своими творческими идеями, которые могут быть востребованы. Помимо этого в рамках форума будет обсуждаться, что и как нужно сделать, чтобы киноиндустрия в Новосибирской области могла развиваться, какие условия нужно создать, чтобы у нас появлялись яркие, интересные кинопроекты. Это особенно актуально в связи с тем, что на региональном уровне только что был принят закон о кино.

Фото: Пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Как отметила Анастасия Журавлева, уникальность любого подобного форума именно в тех, кого он объединяет. В этом смысле «Киностарт» отличают очень интересные и авторитетные спикеры. По приглашению организаторов на форум приехали действующие продюсеры, режиссеры и представители других кинематографических специальностей, то есть реальные игроки кинорынка, которые будут оценивать работы молодых новосибирских кинематографистов. Мало какой форум может похвалиться вот такой практичной историей. Уникальность «Киностарта» и в том, что само его появление стало результатом общественной инициативы и синергии. Именно общественная организация «Сибирьфильм» пришла с идеей проведения кинофорума в движение общественной поддержки «Сделай выбор», и руководитель движения Александр Карелин принял решение поддержать это начинание. К организации форума подключились правительство Новосибирской области, Молодежный центр Союза кинематографистов России и другие.

Фото: Пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

- Надеюсь, что по итогам форума наш регион получит серьезную активность людей, вовлеченных в индустрию, и это станет помощью региону для того, чтобы продвигаться дальше в вопросах развития кино. Время сегодня требует, чтобы мы были активно включены в разговор о том, какие условия нужно создавать, чтобы творческие проекты развивались и были хорошего качества, - отметила Анастасия Журавлева.

Фото: Пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов подчеркнул, что в рамках реализации нового областного закона о кино будут развиваться формы государственной поддержки кинопроизводства и кинопродвижения. Ранее в программе «Культура Новосибирской области» также были предусмотрены мероприятия и закладывались средства на киноиндустрию, производство анимационных фильмов и т. д. Но теперь это будет происходить на более системном уровне, с большим объемом финансирования и, соответственно, с увеличением выпуска кинопродукции в различных жанрах, количества кинокоманд и инфраструктуры для создания кино Новосибирской области. Для этого уже сделаны серьезные шаги: например, с прошлого года проводится кинофестиваль научного и индустриального кино «Кремний».

- И конечно же, нам очень недостает развития игрового кино. Хотя в Новосибирске серьезный потенциал с точки зрения и театрального вуза, и наличия прекрасных актеров, режиссеров. Но здесь необходима комплексная инфраструктура, институт продюсерства, развитие сценарного дела. Все эти направления далее будут собираться в серьезный киномейнстрим, который определенно в нашей области будет. Потому мы хотели бы, чтобы «Киностарт» был очень успешным, громким и рождал и новые продукты, и новые имена, и серьезно помог бы развитию игрового кино в Новосибирской области, - отметил Евгений Сазонов.

Фото: Пресс-служба движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Продюсер АНО «Сибирьфильм», сопредседатель оргкомитета кинофорума «Киностарт» Артем Свиряков рассказал, что миссия кинофорума заключается и в обеспечении преемственности. В регионе очень богатая история не только документального кино. Новосибирск начал с игрового кино: первым фильмом был «Красный газ», снятый в 1924 году и являющийся одним из первых примеров регионального кино на территории России.

- Игровое кино - тот шаг, который помогает сейчас любому региону выйти на другой уровень, даже на уровень привлечения инвестиций в туризм. Мы хотели бы, чтобы все люди, которые посетят наш форум, смогли прийти не только на показы, но и на сессии. Мы собрали очень хороших экспертов, которые помогут определиться, в каком направлении нам лучше всего двигаться, - отметил Артем Свиряков.

Форум «Киностарт» проходит в течение четырех дней, с 20 по 23 июня. Участников и гостей форума ждет насыщенная программа: показ фильмов молодых кинематографистов, дискуссии, мастер-классы от ведущих режиссеров и многое другое.

Подробная информация - на сайте форума: http://nskfilm.ru/forum