«От нас скрыли ее последний тест»: из новосибирской школы, где семиклассница пыталась покончить с собой, уволилась психолог

Девочку переведут в другую школу. Фото: предоставлено Дарьей

В Новосибирске прокуратура и департамент образования озвучили результаты проверок в школе, где девочка пыталась покончить с собой. Напомним, ЧП случилось в новосибирском жилмассиве Нижняя Ельцовка. Мама девочки заявляла, что перед этим подростка в школе травили из-за опозданий и фотографии в соцсетях. На ней семиклассница была то ли в пару, то ли в дыму. Педагоги подумали, что девочка курит, и поставили ее на внутришкольный учет.

Девочка перенесла несколько операций, а к делу подключился СК, прокуратура и департамент образования. Какие нарушения нашли в школе и как сейчас чувствует себя ребенок в материале КП-Новосибирск.

«ОКОНЧИЛА ШКОЛУ НА ЧЕТВЕРКИ И ПЯТЕРКИ»

Семиклассница Лена* попала в больницу в начале февраля. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника, была сломана тазобедренная кость и много еще чего. Врачи собирали девочку буквально по кусочкам.

- Дочке делали операцию на бедре, потом она проходила реабилитацию. Гипс, который был до груди уже сняли. В конце сентября Лене предстоит еще одна операция. Ей будут вытаскивать из костей и суставов спицы, шурупы. Скорее всего, прооперируют пятку, потому что она могла неправильно срастись, - рассказала КП-Новосибирск Дарья, мама Лены.

Уже дома девочка наверстывала упущенное по учебной программе. Ей удалось окончить школу на четверки и пятерки, однако в нее она больше не вернется.

- Документы я забрала, буду переводить ребенка в другое место. Встает Лена только через живот, сидеть ей нельзя до конца сентября. Однако, дочка очень подвижна. Даже на костылях сама ходит, - уточнила женщина.

С РЕБЕНКОМ НИКТО НЕ РАБОТАЛ?

Пока Лена лежала в больнице прокуратура и департамент образования шерстили школу. В результате проверок они нашли кучу нарушений.

- Была установлена недоработка школы в части работы с подростком. Выявлены моменты, которые предшествовали случившемуся, но о них учителя не уведомили маму школьницы. Работа психологического характера с девочкой не проводилась, - рассказала КП-Новосибирск Елена Ульянова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Новосибирской области.

Речь идет о социально-психологическом тестировании. Дети проходят его с 7 по 11 класс. Так учителя выявляют насколько ребенок тревожный и что его беспокоит.

- О результате первого тестирования меня уведомили, я приходила на беседу и в этот же день записалась к психологу на расшифровку. Уже после ЧП мне сказали, что было еще одно тестирование, и оно полностью отличается от того с которым меня познакомили, от нас его результаты скрыли, - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Недоработки со стороны педагогов нашел и департамент образования города Новосибирска.

- Были выявлены нарушения в ведении документации и организации работы по вопросам воспитания, профилактики, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, отсутствие системной работы с учениками из группы повышенного педагогического внимания. Также установлено, что несмотря на факторы риска психолого-педагогическое сопровождение ребенка не осуществлялось, - говорится в официальном документе.

Еще в ходе проверки выяснилось, что постановка Лены на внутришкольный учет был незаконным. Девочку с него сняли.

- Следствие по делу еще не закончилось. Все учителя на своих местах, только психолог уволилась по собственной инициативе. Я жду результаты расследования, чтобы понять, кто виновен в том, что случилось с моим ребенком, - подытожила Дарья.

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