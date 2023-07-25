Yodometics - с любовью к вашей коже!

Создатель бренда Yodometics Сызранова Анна. Фото: Yodometics

Бренд Yodometics родом из новосибирского Академгородка, дитя одного из старейших производств и разработчиков натуральной косметики в России - конструкторского бюро «Таежный исток». В настоящее время контрактное производство называется ООО «Био-СНК». Специалисты компании рассказали, чем необычна их косметика и почему в ней применяют йод.

Продукты для лица, тела и волос бренда Yodometics создали с заботой о красоте и здоровье. Фото: Yodometics

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕНЫХ И АЛТАЙСКИХ ТРАВНИКОВ

Многие производители выпускают косметику с компонентами, характерными для конкретной местности. Пример тому - «Сакские грязи», целое семейство крымской косметики, винные линейки, косметика на термальных водах или вытяжке пант.

- От сибирской косметики по аналогии ожидаешь чего-то таежного: хвои, ягод и масел, экстрактов растений. Это не совсем верно. Сибирская косметика опирается прежде всего на разработки сибирских ученых Российской академии наук (СО РАН) и активы, которые производит новосибирский Академгородок. Наши сырьевые связи отражают особенности Новосибирска как научного центра. Мы работаем и с НИИ Академгородка, и с алтайскими заготовителями сырья, и с местными производителями. Но самыми важными, ключевыми партнерами являются резиденты НПО «Вектор» в Кольцово, - отмечают представители Yodometics.

Фото: Yodometics

РОЖДЕНИЕ БРЕНДА

Люди начали свой эволюционный путь на берегу океана, в изобилии микроэлементов, и клеткам кожи они нужны. Причем с возрастом транспорт микроэлементов может быть затруднен, а потребность в них возрастает. К примеру, такой микроэлемент, как йод, используется в медицине не только как антисептическое средство. Он очень важен для поддержания здоровья щитовидной железы. Изучение свойств йода привело к появлению биологически активных добавок на его основе и препаратов с йодом для нанесения на кожу.

Фото: Yodometics

- Мы производим косметику уже 19 лет. Один из наших ключевых принципов - профилактика микроэлемент-дефицитных состояний с помощью косметики. Для коррекции и профилактики йододефицитных состояний и был создан бренд Yodometics - не косметика, а, скорее, космецевтика. Пользуясь продуктами для лица, тела и волос с соединениями йода, вы становитесь не только красивее, но и здоровее, - уверены эксперты Yodometics. - Помимо соединений йода косметика бренда Yodometics содержит и другие компоненты, разработанные и произведенные научным сообществом Академгородка, например пептиды для роста волос (трипептид меди) и ботокс-эффекта (пчелиный яд апитоксин), культуральные среды лактобактерий и лизаты, пребиотики и пробиотики. Приобрести эти чудо-средства можно на сайте www.yodometics.ru или у представителей в вашем регионе. На странице сайта «Где купить» перечислены все города, в которых представлен бренд. Пользуйтесь Yodometics и будьте здоровы!

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