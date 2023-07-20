Александр Турчак: Все цели народной программы ЕР будут достигнуты

В этом году в Новосибирской области капремонт идет в 15 школах, уже заключено соглашение на ремонт 29 школ на период с 2024 по 2025 год. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что первоочередная задача - обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО. На это должны быть направлены все усилия.

- Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии - интересы граждан, - сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных сил, в том числе вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии, добавив, что «Единая Россия» принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

В свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы:

- Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям, будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства РФ, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах. В том числе в полном объеме будет финансироваться СВО.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств - приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет с 2024 по 2026 год предусматривает финансирование ключевых положений народной программы «Единой России».

- Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1 - 4-х классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизацию первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры, - подчеркнул министр финансов.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в областном Заксобрании, замсекретаря Новосибирского реготделения «Единой России» Валерий Ильенко отметил, что благодаря успешной реализации проектов в рамках народной программы повышается качество жизни людей. В городах и селах появляются современные социальные объекты, ремонтируются дороги, приобретают новый облик общественные пространства, модернизируется сфера ЖКХ:

- Особые направления - это социальная догазификация, ремонт почтовых отделений, строительство ФАПов, обновление общественного транспорта, ремонт дворовых территорий. Партия контролирует исполнение программы догазификации. Регион получит дополнительно 20 миллиардов рублей на ее реализацию. За счет этого догазифицируют западные районы области. Всего в программе 62 тысячи домовладений. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения кроме ФАПов строятся амбулатории, поликлиники, приобретается оборудование, в том числе тяжелое. В этом году в области капремонт идет в 15 школах, уже заключено соглашение на ремонт 29 школ на период с 2024 по 2025 год. На обновление общественного транспорта область получит 1 миллиард рублей. В планах закупить 206 автобусов. Новый подвижной состав на безвозмездной основе получат 32 муниципальных образования. Главная задача при реализации этих и других положений народной программы - обратная связь с людьми. И здесь большую роль играет «Партийный десант», который стал важной частью контроля за темпом и качеством. Депутаты всех уровней бывают на местах, чтобы оценить работу строителей. Мониторят ситуацию вместе с жителями и общественниками. С начала года состоялось более 60 выездов.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована на период с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране.

13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла в народную программу более 70 изменений. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».