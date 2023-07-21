Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь появляется в горах

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Дагестана, Алтая, Башкирии или в Красной Поляне. Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото - он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, где снег тает только в июле, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со снаряжением из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда - лошади и даже ослы. И всегда - профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу. Технические эксперты билайна со всей страны поделились самыми яркими моментами таких походов за связью.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

3700 МЕТРОВ: ОБОРУДОВАНИЕ - НА ВЕРТОЛЕТЕ

Гора Чегет-Чат, Карачаево-Черкесия

- Возле знаменитого курортного поселка Архыз расположены несколько популярных у альпинистов вершин. Восхождения на эти вершины классифицируются второй-третьей категориями сложности, - рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайна в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский. - Из-за непростого рельефа мобильная связь раньше отсутствовала, но мы нашли решение. На одном из самых высоких склонов мы установили пассивные ретрансляторы: они помогают усилить сигнал, если на его пути в зоне прямой видимости есть препятствия. Доставили оборудование вертолетом, а инженерный состав добирался 12 километров на лошадях, преодолевая перепад высот в 1000 метров.

3012 МЕТРОВ: ТОПЛИВО - НА КАНАТКЕ

Поселок Домбай, кафе «3012», Карачаево-Черкесия

На популярном горнолыжном курорте Домбай базовая станция расположена на четвертой очереди подъема канатной дороги. Там стоит самая высокогорная дизель-генераторная установка билайна в России. Из-за природных условий электричество подается нестабильно, поэтому приходится работать на дизель-генераторе. Его необходимо заправлять дважды в год. Доставить топливо на позицию можно только по канатке.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

2965 МЕТРОВ: «НЕПОДГОТОВЛЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЭТОТ ПУТЬ НЕ ПРОЙТИ»

Гора Акташ, Горный Алтай

Сибирские технари билайна говорят, что в Горном Алтае нестандартными можно назвать порядка 70% позиций.

- Со стороны наша работа похожа на туристический поход: мы ночевали в палатках, доставляли оборудование на охотничьих лыжах, вертолетах, лошадях, снегоходах, подготовленных джипах, видели зайцев, лис и других животных, - говорит ведущий инженер по эксплуатации сети в Алтайском филиале Григорий Жигалов. - Но эти походы за связью важны, чтобы настоящие туристы могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности.

Например, перевал Кара-Тюрек - это важная точка для тех, кто держит путь к одной из высочайших российских гор - Белухе (4509 метров).

- Для того чтобы проводить обслуживание этой базовой станции, нужно наше «железо» - запчасти для источника бесперебойного питания - везти в мешках на лошадях, - продолжает Григорий Жигалов. - Неподготовленному человеку этот маршрут, почти 30 километров, не пройти - нужна выносливость. Зато в ясную погоду с перевала открывается незабываемый вид на обе вершины Белухи, Катунский хребет и долину реки Аккем.

Базовая станция билайна в Сочи. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

2320 МЕТРОВ: «ПРОГУЛКА» ПО ХРЕБТУ

Гора Аибга, Сочи

- Это самая высокая базовая станция билайна в Сочи, она находится на хребте пятиглавой горы Аибга, на отметке 2320 метров, и обеспечивает связью горнолыжников как на южном, так и на северном склоне, - поясняет ведущий инженер по эксплуатации Краснодарского отделения билайна Юрий Гусаров. - Для того чтобы провести плановое обслуживание, надо сначала 5,5 километра проехать на канатной дороге, а потом еще 250 метров идти по хребту.

1380 МЕТРОВ: ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Дагестан, Тляратинский район

- Мы шли пешком 1,5 километра в гору с оборудованием мимо развалин разрушенного села Росноб. Люди оттуда ушли, потому что жить вдали от цивилизации очень непросто. Перепад высот в этом месте большой, воздух разрежен, - вспоминает Хабиб Магомедов, руководитель группы эксплуатации Махачкалинского отделения билайна. - Помню, как в соседнем районе доставлять оборудование приходилось на ослах. Здесь и они не прошли бы. Несмотря на сложность рельефа, транспортный узел был собран. В результате жители двух высокогорных районов республики, Тляратинского и Цунтинского, получили мобильную связь.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

1267 МЕТРОВ: ГЛУХОЙ ЛЕС И ДРЕВНИЕ ДОЛЬМЕНЫ

Гора Мохнатая, Карачаево-Черкесия

- Вышка, на которой мы размещаем свое оборудование, базируется в труднодоступном месте, - описывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайн в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский. - Огромный глухой лес, по которому на машине доехать невозможно из-за скалистого рельефа и перепадов высоты в 500 метров. Доступ к оборудованию возможен только пешком - 5 километров через глухой лес. Тем не менее это, без преувеличения, сказочное место с удивительными видами с крутых склонов. По пути к базовой станции встречаются даже древние дольмены.

Солнечные батареи базовой станции билайна в Краснодарском крае. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

731 МЕТР: «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

Гора Чубатая, Горячеключевской район, Краснодарский край

- Эта базовая станция стоит на горе и обеспечивает связь для тех, кто едет по трассе на черноморское побережье. Строить к ней линию электроснабжения невозможно - тогда она будет проходить по заповеднику. Но мы нашли выход, - уточняет технический директор Краснодарского отделения билайна Александр Бахолдин. - Ведь есть «зеленая» энергия: в солнечные и ясные дни базовая станция работает от солнечных батарей, а в ночное время и пасмурные дни - от дизель-генератора.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

320 МЕТРОВ: САМИМ ПРОЛОЖИТЬ ДОРОГУ

Горы Шайтан, Башкирия

В Башкирии немало гор, на вершинах которых работают базовые станции билайна. Это и широко известные горы Шайтан и Лысая, где расположены популярные горнолыжные комплексы «Красный ключ» и «Абзаково», и неприметные горы вблизи небольших сел и деревень. Но для оператора важно обеспечивать надежную связь везде. Так, при подъеме на гору у села Тукан технические специалисты билайна зимой сами себе проложили дорогу.

- Мы использовали все возможные варианты доставки оборудования: шли по пояс в снегу, пробивались сквозь сугробы на уазике и снегоходе. Ну а на финише дорогу пришлось расчищать трактором, который пригоняли из ближайшей деревни, - отмечает технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов.

Теперь в этих селах работает скоростной мобильный интернет для туристов и местных жителей, которые до сих пор помнят эпопею с установкой базовых станций.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

193 МЕТРА: -40 И ВЕТЕР

Мурманск, гора Медвежий Варак, 193 метра над уровнем моря

- Болото засасывало, мороз сковывал пальцы, - такими впечатлениями делятся туристы, которые попадают в эти края, чтобы увидеть красоты русской Лапландии. У технических специалистов билайна остались такие же экстремальные воспоминания.

- На этой горе мы ставили базовую станцию в 40-градусный мороз. Монтаж проходил в условиях, типичных для тундры, - делится главный энергетик Мурманского отделения билайна Константин Шмагалев. - Для того чтобы доставить оборудование, использовали трелевочник. Это такой специальный трактор для лесозаготовок, в болотистой местности мог пройти только он.

Базовая станция билайна в Сочи. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Это лишь некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах. Есть еще базовые станции на воде, под землей, да и в урбанистической среде обеспечивать надежную связь - интересная и нестандартная задача. билайн продолжает расширять сеть в регионах. Когда вы читаете этот текст, в эту минуту, возможно, кто-то покоряет очередную вершину, чтобы надежная связь была там, где она необходима.

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