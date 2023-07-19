Переезд ближе к детям: как выбрать квартиру родителям

Квартал «Сосновый бор» - идеальное место для переезда родителей. Здесь гармонично сочетаются природа и городской комфорт. Фото: Строительная компания «Акация»

Прежде всего в локации, где приобретается жилье, должна быть сложившаяся инфраструктура: медицинская, торговая, транспортная. Отличным бонусом станет наличие зеленых зон или набережной. Прогулки с внуками, домашними питомцами, занятия скандинавской ходьбой, а зимой пробежки на лыжах помогут держать себя в форме и найти единомышленников.

«Акация на Лежена». Визитная карточка объектов «Акации» - благоустроенная придомовая территория. Фото: Строительная компания «Акация»

Стоит выбирать тихие районы, расположенные вдали от дорог и других шумных мест. Также нужно обратить внимание на благоустройство придомовой территории: удобные пешеходные дорожки, оборудованные места для отдыха, беседки - все это делает проживание родителей более уютным и комфортным.

Квартал «Сосновый бор» строительной компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», соответствует всему вышесказанному.

Объект расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу реки Оби, в окружении соснового бора. В шаговой доступности - крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини-Лента», «Магнит», «Магнит-Косметик», «Фасоль», аптеки, кудряшовская врачебная амбулатория, пункты доставки OZON и Wildberries. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поселке Кудряшовский будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса». Так что комфортом жертвовать не придется - здесь можно совместить плюсы жизни на природе и в городе.

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» - пляж, с выходом на благоустроенную набережную. В мегаполисе такие локации найти крайне трудно. Фото: Строительная компания «Акация»

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» - пляж, с выходом на благоустроенную набережную, по которой можно гулять или бегать по утрам. В мегаполисе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними - удача и привилегия.

Благодаря гармоничному сочетанию природы и городского комфорта поселок Кудряшовский - идеальное место, куда на лето можно отправлять детей погостить у бабушки с дедушкой. Летом здесь можно купаться, ходить за грибами и ягодами, а зимой играть в снежки и кататься на санках.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести как компактную студию (28,5 квадратного метра), так и полноценную трехкомнатную квартиру (68,5 квадратного метра).

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

пос. Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1

тел.: +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

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