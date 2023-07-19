Люди в масках и лежачие пациенты: почему в «Клинику 1 + 1» пришел спецназ и как это связано с США

Приставы пришли в клинику по решению суда. Фото предоставлено «Клиникой 1+1»

Здание, из-за которого разгорелся конфликт, занимает привлекательное место недалеко от Речного вокзала. Улица Восход, 28. Здесь находилась Клиника НМТ. Впрочем, посетители больше знали заведение под брендом «Клиника 1 + 1».

Обращаясь к докторам, пациенты и думать не могли, что за здание идет борьба. Этим летом она достигла апогея.

- 3 июля службой судебных приставов было заблокировано здание, где осуществляло медицинскую деятельность ООО «Клиника НМТ». Приставы с командой вооруженных людей действовали в интересах собственника здания, проживающего в США, с которым у клиники проходят судебные споры, - такое сообщение пришло журналистам из «Клиники 1 + 1».

Именно с этого сообщения «происки заморского капиталиста» стали обсуждать в интернете, «проживающего в США собственника» уже приравняли к гражданину Соединенных Штатов. Естественно, это задавало определенные эмоции для общественности. С одной стороны - последователи Гиппократа, с другой - капиталист с другого континента.

Ну а клиника эти эмоции подогревала новыми сообщениями. Например, таким:

- Для персонала клиники, который столкнулся с грубыми действиями вооруженных людей, включавшими физическое насилие и нецензурную брань, организуется работа с психотерапевтом для помощи в преодолении сильной стрессовой ситуации.

Разумеется, такой информационный фон должен был вызвать сопереживание одной стороне и возмущение в адрес другой.

Однако для объективного взгляда на ситуацию хотелось бы знать мнение и собственника. И он объяснил свою позицию редакции «КП» - Новосибирск». Благо владелец трехэтажного здания, оказалось, не только блестяще владеет русским языком, но и является коренным сибиряком.

АМЕРИКАНЕЦ ОКАЗАЛСЯ СИБИРЯКОМ

- Родился и учился в Новосибирске. Школу окончил с медалью, поступил в Новосибирский электротехнический институт. И так как попал по конкурсу в советско-китайскую группу, окончил и Харбинский политехнический институт. Получил специальность «менеджер по международной торговле». По этой специальности 20 лет проработал в Китае. Накопил первоначальный капитал и стал реинвестировать его на территории Новосибирска и Новосибирской области, - рассказал «КП» - Новосибирск» владелец здания Станислав Беляев.

Станислав Беляев ответил на вопрос о своем «американском гражданстве». Стоп-кадр трансляции

Он добавил, что и налоги платит здесь, в регионе. Считает себя патриотом, занимает пророссийскую позицию и является волонтером СВО.

- Здание на улице Восход купил на открытом аукционе у завода «Оксид». Оно было в ужасном состоянии. Я провел капитальную реконструкцию с заменой всех сетей. Инженерные коммуникации полностью привел в рабочее состояние. От здания остались перекрытия и колонны, а в остальном я его выстроил заново. Когда договаривались об аренде с «Клиникой 1 + 1», была штукатурка, закончена наружная отделка здания. А весь дальнейший внутренний ремонт производился клиникой за ее счет. И все эти ремонты по нашему договору являлись неотделимым улучшением, которое в случае разрыва договора я не должен был возмещать, - пояснил Беляев.

«НЕ ПЛАТИЛИ БУКВАЛЬНО С ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ»

По словам собственника, изначально он дал клинике около полугода арендных каникул, затем сдавал здание со скидкой. И лишь позже установил текущую цену - 2,2 миллиона рублей.

- Однако клиника недобросовестно платила буквально с первых месяцев. Накапливала просрочку, потом выплачивала частями, но постоянно оставалась должна. Мы договаривались об отсрочках, составляли графики, но клиника их нарушала. После чего я дал своим юристам команду начать действия в суде. Первый иск в суд мы подали еще в 2019 году, но клиника погасила крупную часть задолженности, и мы этот иск отозвали, - сообщил «КП» - Новосибирск» собственник здания.

Станислав Беляев говорит, что по решению суда арендаторы должны были освободить здание уже в прошлом году, но до сих пор не сделали это, и приставы после долгой процедуры начали исполнение.

Освободить помещение клиника должна была еще в прошлом году. Из решения суда

Ну и еще деталь... Когда в клинику пришли приставы, сотрудники заявили, что люди в масках, мол, выносят лежачих пациентов. Растиражировали в соцсетях видео... Но Станислав Беляев обратил внимание: среди «тяжело больных» узнаются родственники топ-менеджеров клиники. Не исключено, конечно, что именно в эти дни их подкосила болезнь. Но, может быть, дело здесь не в состоянии здоровья, а в намерении создать красочную картинку «произвола американского злодея и людей в черном»?

Среди пациентов, которых выносили приставы, можно узнать родственников руководителей клиники. Стоп-кадр с видеосъемки, сделанной клиникой

КТО КОМУ ДОЛЖЕН?

Руководство клиники ссылается на встречные претензии. Мол, владелец должен им за внутренний ремонт. По договору затраты на обустройство помещения должны ложиться на арендатора, но тот предъявил дополнительные соглашения, в которых говорится иное. Что клиника вложила в ремонт 200 миллионов и что владелец должен это компенсировать.

То есть Беляев требует с клиники 26 миллионов, а клиника с него - в 8 раз больше. По договору, который подписывал не собственник.

- Раньше все взаимоотношения с клиникой вел мой агент. Когда мы подали в суд, он заявил, что сотрудничать со мной больше не собирается, и пропал из поля видимости. А в течение следующего полугода в судах стали появляться какие-то дополнительные договоры, подтверждающие, что я должен клинике эти сумасшедшие деньги. Причем этих договоров не видел ни я, ни мои бухгалтер и юрист. А подписаны эти бумаги моим агентом, у которого были мои доверенности буквально на все. С нашей стороны есть два решения суда - на 14 миллионов и на 12 миллионов. Суд признал законность наших требований. А вот Тищенко иска на компенсацию ремонта в 200 миллионов не заявляла, - говорит Беляев.

Предприниматель уверен, что допсоглашения, которые предъявляют оппоненты, не являются подлинными. Когда именно их оформили и при каких обстоятельствах - это хорошо бы выяснить уже правоохранительным органам. Не исключено, что в этом деле теперь может появиться уголовная составляющая.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 200 МИЛЛИОНОВ

Бизнесмен считает, что цена ремонта, о которой говорят в клинике, совершенно неадекватна.

- Цена ремонта, которую называют в клинике, выше, чем вся рыночная цена здания. При этом генподрядчик, который занимался капремонтом - профессиональная, уважаемая в Новосибирске фирма, был готов сам сделать ремонт по цене около 20 миллионов. Директор клиники Татьяна Тищенко тогда отказалась, сказав, что для нее это дорого и может сделать дешевле. А сейчас они говорят про 200 миллионов, - удивляется Станислав Беляев.

Тем временем выясняется, что у «Клиники НМТ» богатый шлейф судебных исков. Например, в этом году Октябрьский районный суд постановил, чтобы клиника вернула долг по займу, который с процентами превысил 20 миллионов рублей.

Есть проигранный клиникой иск от компании, которая занималась уборкой в медицинском центре и которой отказались оплачивать услуги. И имеется даже решение суда, по которому компания обязана рассчитаться с врачом, которого уволили и задолжали зарплату - почти 200 тысяч рублей.

Среди долгов клиники оказался и долг перед врачом. Из решения суда

Это лишь часть примеров. Так что история с борьбой за здание на улице Восход - самая публичная, но далеко не единственная. Клиника, как выясняется, задолжала многим.