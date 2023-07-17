Школьные ярмарки в Новосибирске 2023: адреса, когда откроются, время работы

Ярмарки заработают с 1 августа. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

До начала учебного года еще полтора месяца, но готовиться к школе родители начинают уже в середине лета. Где купить недорогую школьную форму, рюкзаки, канцтовары, одежду для уроков физкультуры - такими вопросами сейчас задаются мамы и папы. Рассказываем, когда заработают школьные ярмарки в Новосибирске

Купить вещи к школе можно будет с 10%-ной скидкой. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2023.

- Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, - уточнили в мэрии города.

АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ ЯРМАРОК В НОВОСИБИРСКЕ

Школьные ярмарки пройдут в двух районах города - в Ленинском и Кировском. Прийти на первую из них можно уже с 1 августа.

Ярмарка около ТЦ «Галерея Фантазия»

Когда: с 1 августа по 15 сентября с 10.00 до 20.00

Где: пл. К. Маркса, 2

Как добраться:

- метро: ст. м. «Площадь Маркса»

- автобусы: № 6, 28, 39, 45, 68, 88, 226 (ост. «Ватутина»)

- троллейбусы: № 7, 8 (ост. «Ватутина»)

- маршрутки: № 18, 63 (ост. «Ватутина»)

Мэрия откроет ярмарки в двух районах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярмарка около ТЦ «Континент»

Когда: с 14 августа по 4 сентября с 10.00 до 19.00

Где: ул. Троллейная, 130а

Как добраться:

- автобусы: № 9, 28, 64, 101, 102, 103, 104, 122, 216, 217, 228, 233 (ост. «Автокомбинат»)

- трамваи: № 15, 16 (ост. «Автокомбинат»)

- маршрутки: № 29, 303, 323, 324 (ост. «Автокомбинат»)

Закупиться необходимым можно будет до середины сентября. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Ярмарка около ТЦ Magellan

Когда: 18 августа с 10.00 до 16.00

Где: ул. Комсомольская, 10

Как добраться:

- автобусы: № 9, 12, 29, 43, 49, 88, 96, 226 (ост. «Комсомольская»)

- маршрутка: № 29а (ост. «Ватутина»)

- электропоезд: железнодорожная станция Северо-Чемской

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