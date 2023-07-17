Школьные ярмарки в Новосибирске 2023: адреса, когда откроются, время работы

Ярмарки заработают с 1 августа.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
До начала учебного года еще полтора месяца, но готовиться к школе родители начинают уже в середине лета. Где купить недорогую школьную форму, рюкзаки, канцтовары, одежду для уроков физкультуры - такими вопросами сейчас задаются мамы и папы. Рассказываем, когда заработают школьные ярмарки в Новосибирске
Купить вещи к школе можно будет с 10%-ной скидкой.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
2023.
- Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, - уточнили в мэрии города.
АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ ЯРМАРОК В НОВОСИБИРСКЕ
Школьные ярмарки пройдут в двух районах города - в Ленинском и Кировском. Прийти на первую из них можно уже с 1 августа.
Ярмарка около ТЦ «Галерея Фантазия»
Когда: с 1 августа по 15 сентября с 10.00 до 20.00
Где: пл. К. Маркса, 2
Как добраться:
- метро: ст. м. «Площадь Маркса»
- автобусы: № 6, 28, 39, 45, 68, 88, 226 (ост. «Ватутина»)
- троллейбусы: № 7, 8 (ост. «Ватутина»)
- маршрутки: № 18, 63 (ост. «Ватутина»)
Мэрия откроет ярмарки в двух районах.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ярмарка около ТЦ «Континент»
Когда: с 14 августа по 4 сентября с 10.00 до 19.00
Где: ул. Троллейная, 130а
Как добраться:
- автобусы: № 9, 28, 64, 101, 102, 103, 104, 122, 216, 217, 228, 233 (ост. «Автокомбинат»)
- трамваи: № 15, 16 (ост. «Автокомбинат»)
- маршрутки: № 29, 303, 323, 324 (ост. «Автокомбинат»)
Закупиться необходимым можно будет до середины сентября.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Ярмарка около ТЦ Magellan
Когда: 18 августа с 10.00 до 16.00
Где: ул. Комсомольская, 10
Как добраться:
- автобусы: № 9, 12, 29, 43, 49, 88, 96, 226 (ост. «Комсомольская»)
- маршрутка: № 29а (ост. «Ватутина»)
- электропоезд: железнодорожная станция Северо-Чемской
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