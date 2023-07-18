8 тонн мусора собрали волонтеры на живописном берегу Оби

Активные участники акции — компания Greenway. Фото: Анатолий КУПРИН

И в лесах, и на берегах водоемов растут мусорные кучи, врастают в землю пластиковые бутылки, а ветер разносит обрывки пластиковых пакетов. Чтобы уникальные природные места не превратились в зловонные свалки, приходится запускать целые государственные программы.

И вот — пример: всероссийская акция «Вода России». Ее суть — спасение берегов от варварского загрязнения. В этой акции волонтеры собрали уже больше 9 миллионов мешков мусора. В этом году одним из организаторов мероприятия стала компания Greenway Global.

Как идет борьба за экологию? Расскажем на одном из примеров в Новосибирской области.

Место действия — село Абрашино. Фото: Анатолий КУПРИН

БУТЫЛКИ ДЛЯ ПРАВНУКОВ

Очередной мусорный очаг — в Абрашино. Село — у побережья Обского водохранилища. Среди туристов славится уникальными пейзажами. С одной стороны — широкая река, с другой — Караканский бор с белками, лисами и косулями. Туристы не только съезжаются из Новосибирской области, но и стягиваются из соседних регионов.

«Вода России» — федеральная акция, направленная на очистку водоемов. Фото: Анатолий КУПРИН

Остаются здесь, бывает, на неделю: ставят палатки, вырывают ямы, чтобы как в холодильнике хранить продукты — забрасывают спиннинги. Оставляют много «следов», разлагаться которым — сотни лет.

Наводить порядок на берегу выехал целый отряд волонтеров. Колонна микроавтобусов стартовала из Новосибирска в восемь утра. Ранний подъем — удовольствие спорное, но волонтеры пожертвовали сном.

Работают и сотрудники Минприроды, и лесоохрана, и активисты. Фото: Анатолий КУПРИН

Дорога сложная. Под самый финиш — паром через Обское водохранилище. На весь путь — асфальтированную трассу, переправу по воде, гравийную дорогу — четыре часа минимум.

После такой поездки разложить бы шезлонг, да любоваться рябью на воде. Но не в этот раз. Волонтеры надевают перчатки и — за дело. Главная «добыча» — пластиковые «полторашки», стекло, пакеты, всевозможные обертки, полиэтилен, стекло, пустые пачки из-под сигарет, шоколадок, чипсов.

Отдыхающие оставляют у водоемов тонны мусора. Фото: Анатолий КУПРИН

Попадаются, как ни странно, одежда и обувь. Опытных участников это не удивляет. Туристы и рыбаки чего только не оставляют после себя — и предметы гардероба, и снасти, и объедки.

Объедки, кстати — мусор неприятный, но не самый опасный. Органика сравнительно быстро сгнивает. А вот пластиковые отходы застанут еще наши праправнуки. Хочется, правда, чтобы их было как можно меньше.

На месте выезда работала техника. Фото: Анатолий КУПРИН

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ — ЭТО «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ»

Где-то волонтеры разбирают мелкие мусорные очаги, а где-то натыкаются на целые свалки. Такие, что с одного места — и пятьдесят, и сто килограммов хлама, и больше. На очередной такой локации наполняет мусорный мешок заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. Для интервью у него времени явно нет, но на пару минут согласился отвлечься.

– Валерий Владимирович, не боитесь грязной работы, несмотря на статус?

– Из нашего министерства в таких мероприятиях участвуют практически все руководители. Мы — таки же граждане. Также — за нашу зеленую планету. Для этих акций статуса нет. Берем и убираем, – говорит собеседник. – Такие мероприятия у нас проходят периодически. В этом году — в 35-й раз. В планах на год — очистить более четырехсот километров прибрежной полосы.

– Валерий Владимирович, кто участвует в таких выездах?

– Проходят они под эгидой нашего министерства в рамках национального проекта «Экология». Задействованы волонтеры, сотрудники природоохранных ведомств, студенты. Спасибо за участие компании Greenway и Муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство».

Отходы, если их не убирать, могут разлагаться столетиями. Фото: Анатолий КУПРИН

5 КИЛОМЕТРОВ ЧИСТОГО БЕРЕГА

Greenway Global — известная международная сетевая компания, миссией которой является экология планеты во всех отношениях.

– Мы работаем исключительно по принципу eco-friendly — каждый продукт разработан по принципу безопасности и экологичности, в производстве используются преимущественно натуральные составы и безопасные материалы, которые, по возможности, пригодны для многоразового использования и вторичной переработки, – говорит о принципах команды генеральный директор Greenway Global Светлана Семенова.

На двух локациях собрали 8 тонн мусора. Фото: Анатолий КУПРИН

На выезде в Абрашино партнеры и клиенты компании сразу привлекли к себе внимание. Тут и характерные зеленые «мундиры», и боевой задор в борьбе со стихийными свалками.

Но теперь — на несколько свалок меньше. В этот день волонтеры поработали сразу в двух локациях. Кроме Абрашино, десант активистов высадился и в деревне Ерестная. В том же Ордынском районе.

Очередной выезд волонтеров — в Ордынский район. Фото: Анатолий КУПРИН

Наполнив немыслимое количество мусорных мешков, участники акции идут на заслуженный обед. В полевой кухне как раз готов ароматный плов. О кухне, как и о микроавтобусах, тоже позаботился Greenway Global. В компании говорят, что в этом — социальная ответственность их бизнеса.

А теперь — итог. Более 700 мешков мусора, а это — 8 тонн. Около 5 километров очищенного берега. Плюс к этому — хорошее настроение уставших, но довольных участников. Двухсот неравнодушных человек.